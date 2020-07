"Fuks": Będzie kontynuacja

Maciej Stuhr pod koniec lat 90. XX wieku był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów młodego pokolenia. Wiele filmów, w których wziął wtedy udział, ma dzisiaj status kultowych. Teraz jeden z nich ma szansę na kontynuację...

Agnieszka Krukówna i Maciej Stuhr w scenie z filmu "Fuks" /materiały prasowe

Wszystko wskazuje na to, że już w 2021 roku na ekranach kin pojawi się "Fuks 2", będący kontynuacją komedii z 1999 roku. Gwiazdą tamtego filmu był właśnie Maciej Stuhr. Na ekranie towarzyszyli mu Agnieszka Krukówna, Janusz Gajos oraz Adam Ferency.

Dla wielu widzów i fanów polskiego kina, "Fuks" to dzisiaj kultowa komedia, która pokazała, że ten gatunek także w Polsce doskonale może łączyć się z kinem sensacyjnym.



To zresztą nie jedyna udana produkcja tego typu w filmografii Stuhra. Fani do dziś z wypiekami na twarzy wspominają m.in. obrazy "Chłopaki nie płaczą" czy "Poranek kojota".



Za realizację filmu "Fuks 2" ma odpowiadać twórca oryginału, Maciej Dutkiewicz. O planach realizacji filmu poinformowali przedstawiciele firmy producenckiej TFP, która należy Zygmunta i Tobiasa Solorzów.



W ostatnim czasie Maciej Dutkiewicz aktywnie współpracował z telewizją Polsat, wyreżyserował kilka odcinków serialu "Ślad", zrobił film pt. "Wyzwanie", a także odpowiada za serial "Osaczony", który niebawem ma mieć premierę.



Wideo "Fuks": Zwiastun

"Fuks" był drugim, po nakręconym w 1996 roku "Nocnym graffiti", filmem Dutkiewicza, absolwenta szkoły filmowej w Pradze i uniwersytetu w Toronto.

Jego bohater, grany przez Stuhra Aleks, właśnie obchodzi 18. urodziny. W tym dniu postanawia wyrównać rachunki z człowiekiem, którego nienawidzi. Chłopaka samotnie wychowuje matka, bardzo go kocha, ale niewiele ma dla niego czasu. Musi podnosić kwalifikacje zawodowe, by zdobyć lepiej płatną posadę, co pozwoli jej utrzymać dom na przyzwoitym poziomie.

Zresztą Aleks nie potrzebuje już matczynej opieki, sam jest gościem w domu. Krąży po mieście swoim zdezelowanym małym fiatem, obserwując znanego biznesmena, o którym wiadomo, że prowadzi brudne interesy. Skupia również uwagę na młodej i pięknej Soni zatrudnionej w firmie biznesmena.



Mimo że posiadłość gangstera jest pilnie strzeżona, sprytny Aleks wyprowadza w pole ochroniarzy i kradnie luksusowy samochód mafiosa. Udaje mu się zbiec, ale na jego trop wpada dociekliwy śledczy, który od tej pory obserwuje każdy krok chłopaka.



Tymczasem Aleks knuje skomplikowaną intrygę - zamierza okraść biznesmena. W szalony plan z łatwością wciąga Sonię, która z wzajemnością zadurzyła się w sympatycznym i przystojnym chłopaku. Tak naprawdę Aleksowi nie chodzi o zdobycie wielkiej forsy, pragnie tylko zemścić się na człowieku, który skrzywdził jego i matkę.