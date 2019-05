"Fuga" na festiwalu Panorama Europe 2019

W nowojorskim Museum of the Moving Image (MoMI) na festiwalu Panorama Europe 2019 zaprezentowany został w miniony weekend film Agnieszki Smoczyńskiej "Fuga". W 11. edycji imprezy znalazło się 17 filmów fabularnych oraz dokumentów z krajów UE.

Gabriela Muskała w scenie z "Fugi" /materiały dystrybutora

Są pośród nich takie tytuły jak austriacko-niemiecka "Mademoiselle Paradis" Barbary Albert, grecki "Pity" Babisa Makridisa, hiszpańskie "Distances" Eleny Trape oraz rumuński "Several Conversations About A Very Tall Girl" Bogdana Theodora Olteanu.



W opinii kuratora MoMI Davida Schwartza wspólnym wątkiem różnorodnych dokonań jest ukazanie wyzwań i lęków współczesności przekładających się na intymne życie bohaterów.

"Fuga" jest drugim filmem Smoczyńskiej pokazywanym w MoMI. Przed dwoma laty amerykańscy widzowie mogli tam zobaczyć jej debiutancką fabułę "Córki dancingu".

Przypomniał o tym w rozmowie z PAP Schwartz, który wskazał, że już wówczas Polka zaprezentowała się jako odważna i utalentowana twórczyni - film nazwał niespodziewanym hitem międzynarodowym.

"'Fuga' jest równie imponująca, ale wyraźnie odmienna w brzmieniu. To pełen napięcia i tajemniczy dramat. (...) Reżyseria Smoczyńskiej jest mistrzowska i poddana ścisłej kontroli, ale to odważna i błyskotliwa praca Gabrieli Muskały, która napisała scenariusz i gra rolę cierpiącej na amnezję kobiety, nadaje filmowi niepokojącą moc i osobliwość" - ocenił kurator.

Premiera najnowszego filmu Smoczyńskiej w Stanach Zjednoczonych miała miejsce w Amerykańskim Instytucie Filmowym (AFI) w Los Angeles. Zyskał tam dobre przyjęcie. Znalazło to odbicie w recenzjach, które zamieściły m.in. "Hollywood Reporter", "Variete", a także "Rotten Tomatoes" przedstawiające się jako najbardziej zaufane źródło rekomendacji rozrywki wysokiej jakości.

Reżyser zwróciła uwagę, że niektórzy widzowie oraz krytycy pamiętali jej "Córki dancingu" i byli mocno zaskoczeni, że "Fuga" jest kompletnie innym filmem. Była z tego bardzo zadowolona. Mówiła, że nie chce robić ciągle takiego samego filmu, ale rozwijać się i próbować różnych rzeczy.

Jej zdaniem Amerykanów w "Fudze" najbardziej interesować może postać bohaterki jak też podejście do tematu - połączenie thrillera i filmu psychologicznego.

"Alicja - jako bohaterka, która straciła pamięć i wracają do niej wspomnienia - niejako narzuciła ton i formę filmu. Mam nadzieję, że widzów tak jak mnie samą zaintryguje kobieta, która straciła pamięć i nie chce jej odzyskać" - powiedziała PAP Smoczyńska.

Jak podkreśliła, "Fuga" to dla niej bardzo osobista historia; chciała dowieść, że kobieta po załamaniu może zacząć nowe życie, wyzwalając się od przeszłości. I pokazać na ile pamięć konstytuuje naszą tożsamość.

"Fuga": Nowy film Agnieszki Smoczyńskiej 1 9 "Fuga" w reż. Agnieszki Smoczyńskiej zostanie pokazana na 71. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, który rozpocznie się 8 maja. Film znalazł się w niekonkursowej sekcji Semaine de la Critique. Autor zdjęcia: Jakub Kijowski Źródło: materiały prasowe 9

Dodała, że francuska firma Alpha Violet prowadzi już rozmowy na temat dystrybucji filmu w Stanach Zjednoczonych.

Współorganizatorami Panorama Europe 2019, która potrwa do 19 maja, jest Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz podobne instytuty i konsulaty innych krajów UE.