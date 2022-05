Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach jest uważany za najbardziej prestiżowe wydarzenie filmowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to również jeden z najstarszych festiwali filmowych posiadających kategorię A (obok m.in Cannes, Berlina, Wenecji, San Sebastian). Każdego roku najlepszy filmu Konkursu Głównego jest nagradzany statuetką Kryształowego Globu.

Dotychczas film "Fucking Bornnholm" był prezentowany podczas krakowskiego festiwalu Off Camera, a od 6 maja można go oglądać w polskich kinach. Udział w festiwalu w Karlowych Warach będzie początkiem międzynarodowej ścieżki filmu.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fucking Bornholm" [teaser] materiały prasowe

Projekt "Fucking Bornnholm" przeszedł wyjątkową ścieżkę - najpierw powstał scenariusz, na bazie którego zrealizowano serial audio (Bestseller Empiku). Ten był z kolei podstawą książki i audiobooka. Na koniec zrealizowano zdjęcia do filmu fabularnego. Wszystkie te odsłony łączy nazwisko Anny Kazejak - współautorki scenariusza, autorki książki i reżyserki wersji filmowej.

"'Fucking Bornholm' to historia Mai, która odkrywa, że tak naprawdę wszystkie role, które pełniła w rodzinie i poza nią, przestały jej odpowiadać. [...] Bardzo mi zależało, żeby zrobić film, który jest troszeczkę inny niż to, co mamy w polskim kinie. Nie chciałam, żeby to był dramat, nie chciałam, żeby to była komedia - najbliżej temu filmowi do tragikomedii - opowiada Anna Kazejak .

Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami?