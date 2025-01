Frekwencyjna porażka wyczekiwanego filmu. To koniec marzeń o Oscarach?

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

W piątek 17 stycznia 2025 roku do amerykańskich kin wszedł film "Nickel Boys" RaMella Rossa. Na początku wyścigu po Oscary produkcja została doceniona przez stowarzyszenia krytyków i wydawała się pewnym kandydatem do nagród Akademii. Jej pozycja spadała jednak z czasem. Film spotkał się z minimalnym zainteresowaniem widzów. Czy to koniec jego oscarowych szans?

Zdjęcie Ethan Herisse i Brandon Wilson w filmie "Nickel Boys" / Album Online/East News / East News