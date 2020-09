Francuski reżyser wyrzucony z festiwalu filmowego za odmowę założenia maseczki

Skandalem zakończył się pokaz wyreżyserowanego przez Eugene’a Greena filmu „Atarrabi et Mikelats”, który bierze udział w jednej z sekcji festiwalu filmowego w San Sebastian. Za odmowę założenia na twarz maseczki ochronnej, Green został wyrzucony z festiwalu.

Eugene Green w 2014 roku na festiwalu w Locarno /Pier Marco Tacca/WireImage /Getty Images

Eugene Green pozostał przy swoim zdaniu pomimo tego, że organizatorzy festiwalu pięciokrotnie upominali go podczas seansu, by poprawnie założył maseczkę. Kiedy odmówił, został poproszony o wyjście z sali kinowej, a następnie unieważniono jego status gościa festiwalu. Oprócz tego na miejsce wezwano policję, więc Green będzie musiał się też liczyć z ewentualną grzywną.



Do powyższej sytuacji doszło w środowy wieczów, podczas premiery filmu "Atarrabi et Mikelats". "Organizatorzy festiwalu zawieszają akredytację Eugene’a Greena, który utracił status naszego gościa. Powodem jest brak szacunku do środków bezpieczeństwa ustalonych wcześniej z odpowiednimi władzami. Jak również narażenie zdrowia widzów i członków ekipy filmu w trakcie i po pokazie" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu. W sesji Q&A po seansie wzięli udział jedynie aktorzy Lukas Hiriart i Saia Hiriart.



W trosce o zdrowie uczestników festiwalu filmowego w San Sebastian, przed jego rozpoczęciem opracowano liczący 200 stron dokument, zawierający szczegółowe zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w związku z pandemią COVID-19. Wszyscy uczestnicy festiwalu musieli podpisać stosowne oświadczenia, w których zadeklarowali, że podejmą wszelkie kroki służące ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa.

Film Greena opowiada historię dwóch synów bogini Mari, których ojcem jest człowiek. Ich matka wysyła chłopców na nauki do samego Diabła. Kiedy osiągają dorosłość, jeden z nich, Mikelats, postanawia pozostać ze swoim mistrzem. Drugi syn Mari, Atarrabi, postanawia uciec. Wciąż jednak pozostaje pod wpływem Diabła.



Urodzony w 1947 roku Nowym Jorku Eugene Green od 1969 roku mieszka we Francji. Napisał i wyreżyserował osiem filmów, które pokazywano na największych festiwalach filmowych na świecie. Jest też autorem esejów, wierszy i sześciu powieści.