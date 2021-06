Françoise Hardy jest w ciężkim stanie. Apeluje do swojego kraju!

Legenda francuskiej muzyki i kina Françoise Hardy w ostatnim wywiadzie wyznała, że lata radioterapii i immunoterapii spowodowały, że nie może już śpiewać i nawet mówienie sprawia jej trudności. Zabrała także głos w kwestii samobójstwa wspomaganego - powiedziała, że ukróciłoby jej cierpienie.

Françoise Hardy /Serge BENHAMOU/Gamma-Rapho /Getty Images

Reklama

77-letnia gwiazda udzieliła wywiadu francuskiemu magazynowi "Femme Actuelle". Przyznała w nim, że jest bardzo słaba i czuje, że "koniec jest blisko".

Reklama

Na początku lat 2000 u aktorki stwierdzono chłoniaka. W 2015 roku została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Uratowała ją eksperymentalna terapia. W 2018 roku zdiagnozowano u niej nowotwór ucha.

Leczenie spowodowało u aktorki ogromne cierpienie. Obecnie przełykanie i mówienie sprawia jej ból, a wywiadu udzieliła pisemnie. Obawia się, że czeka ją oczekiwanie na nieuchronne w jeszcze większym cierpieniu.



Gwiazda opowiedziała się za samobójstwem wspomaganym, czyli procedurą, w której chory popełnia samobójstwo z pośrednim udziałem lekarza (nie należy mylić jej z eutanazją). Taka procedura jest we Francji nielegalna, w oczach artystki czyni to jej ojczyznę "nieludzką".

- Nie jest zadaniem lekarzy spełnianie każdej prośby pacjentów, ale skrócenie niepotrzebnego cierpienia nieuleczalnie choremu w momencie, gdy staje się ono nie do zniesienia - oceniła Hardy. Mama aktorki cierpiała na chorobę Charcota-Mariego-Tootha, zmarła na skutek eutanazji.

Françoise Hardy - francuska ikona

Françoise Hardy jest piosenkarką, kompozytorką, autorką tekstów i aktorką. "Życie jest jak szkoła, w której uczymy się poprzez próby i błędy, które pomagają nam lepiej zrozumieć to, czego do tej pory nie rozumieliśmy. Momenty, w których zachowywałam się źle, wynikały z nieświadomości, ignorancji, egoizmu - są one konsekwencją prób i błędów właśnie" - wyznała Hardy na łamach "Femme Actuelle".

Sukces odniosła w 1962 roku za sprawą piosenki "Tous les garçons et les filles". Artystycznie współpracuje artystycznie ze swoim mężem Jacques'em Dutronc i synem Thomasem.



Wystąpiła w filmach: "Château en Suède" (1963), "What's New Pussycat?" (1965), Une Balle au Cœur (1965) oraz Grand Prix (1966).

Zdjęcie Kadr z film "Grand Prix" / Everett Collection / East News

Zbliża się Polsat SuperHit Festiwal! Zagłosuj na swojego ulubionego artystę!