"Forrest Gump": Kultowy rekwizyt z filmu sprzedany za krocie

"Forrest Gump" przeszedł do klasyki kina. Podobnie jak stwierdzenie, że "życie jest jak pudełko czekoladek", które pada z ust głównego bohatera. Rzeczone pudełko czekoladek, będące rekwizytem wykorzystanym w trakcie kręcenia tej pamiętnej sceny, zostało właśnie sprzedane na aukcji za 25 tys. dolarów i trafiło do zbiorów Ripley's Believe It or Not!, sieci muzeów kolekcjonujących dziwne i nietypowe przedmioty.

Tom Hanks w scenie z filmu "Forrest Gump" /Sunset Boulevard /Getty Images