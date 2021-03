​Forest Whitaker w nowym filmie Garetha Evansa

Gareth Evans przygotowuje się do nakręcenia pierwszego filmu dla Netfliksa. Autor, któremu sławę przyniosły dwa filmy z serii "Raid", podpisał z tą platformą streamingową kilkuletnią umowę na wyłączność. Jego pierwszym filmem zrealizowanym w ramach tego kontraktu będzie "Havoc" ("Spustoszenie"). W rolach głównych wystąpią w nim Tom Hardy i Forest Whitaker.

Forest Whitaker zagra w filmie "Havoc" u boku Toma Hardy'ego /Paras Griffin /Getty Images

Nazwisko Hardy'ego ("Venom") związane było z tą produkcją od dłuższego czasu. Teraz, jak informuje portal "Variety", dołączył do niego Forest Whitaker ("Ostatni król Szkocji"). "Havoc" reżyseruje Garteh Evans, pochodzący z Walii reżyser, scenarzysta i producent, który filmami nakręconymi w Indonezji dał się poznać fanom jako twórca emocjonującego, brutalnego i efektownego kina akcji. W ubiegłym roku po Evansa sięgnęła telewizja, dla której stworzył równie brutalny serial "Gangi Londynu". W Polsce można go oglądać na platformie Canal+. Niedawno serial ten został przedłużony o drugi sezon.



Bohaterem filmu "Havoc" będzie doświadczony przez życie detektyw, który po nieudanej transakcji narkotykowej wyrusza z misją odbicia syna pewnego polityka z rąk kryminalistów. W trakcie podróży przez kryminalny półświatek, glina odkryje sieć powiązań korupcyjnych i rządzący miastem spisek.

Choć "Havoc" będzie pierwszym filmem reżyserowanym przez Evansa na mocy nowego kontraktu, wcześniej nakręcił już dla Netfliksa inny film. Był to umiejscowiony na początku XX wieku dramat "Apostoł" opowiadający o włóczędze, który postanawia odbić swoją siostrę z rąk niebezpiecznej sekty.

Foresta Whitakera można było ostatnio oglądać w filmie Netfliksa "Pan Jangle i świąteczna podróż", a także w opartym na faktach serialu "Ojciec chrzestny z Harlemu". A w sierpniu tego roku do kin ma trafić biograficzny film o Arethcie Franklin zatytułowany "Respect", w którym zagrał ojca legendarnej wokalistki, C. L. Franklina. Whitakera zobaczymy też u boku Vincenta D'Onofrio, Davida Lyncha i Balthazara Getty’ego w thrillerze "A Fall from Grace".