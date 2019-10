Foremniak uczy Sochę, jak poderwać milionera

Filarami nowej polskiej komedii romantycznej "Jak poślubić milionera" są Małgorzata Socha i Małgorzata Foremniak. Jedna wciela się w dziewczynę, która przypadkiem trafia na kurs uwodzenia, druga gra jej mentorkę.

Małgorzata Foremniak w scenie z filmu "Jak poślubić milionera" /Ola Grochowska /materiały dystrybutora

Sonia, bohaterka kreowana przez Foremniak, wychodzi z założenia, że "w życiu lepiej płakać w Mercedesie niż w PKSie" i zdradza uczestnikom kursu sprawdzone metody uwodzenia, które zadziałają nawet na najbardziej oporne przypadki.

"Przede wszystkim Sonia mobilizuje kobiety, żeby wychodziły ze swoich skorup, żeby pozbywały się swoich kompleksów, żeby otwierały i uruchamiały swoją kobiecość, swoją sensualność. Daje kobietom rady, w jaki sposób zainteresować mężczyznę, przyciągnąć go do siebie i spowodować, żeby właśnie na nią zwrócił uwagę, no i oczywiście, żeby się w niej zakochał" - Małgorzata Foremniak opowiada o swojej postaci.

Z kolei Małgorzata Socha ma nadzieję, że historia jej bohaterki, Alicji, może być cenną lekcją dla widzów: "Historia mojej bohaterki, nie jest odosobnionym przypadkiem. Myślę, że taka opowieść daje nadzieję ludziom, którzy trochę stracili już wiarę w to, że mogliby się znów szczęśliwie zakochać. Trzeba sobie dać przyzwolenie, że możemy kogoś poznać, otworzyć się na innych i może nie do końca czekać, aż ta miłość sama przyjdzie i nas znajdzie, tylko wyjść do ludzi i dać się odkryć i zaczarować przez kogoś, na nowo".

W "Jak poślubić milionera" błyszczą nie tyko dwie gwiazdy. Na ekranie zobaczymy również Anitę Sokołowską, Michała Malinowskiego, Wojciecha Mecwaldowskiego, Mikołaja Roznerskiego, Edytę Olszówkę, Julię Wieniawę, Katarzynę Kwiatkowską i Sebastiana Stankiewicza. Co interesujące, w epizodycznych rolach pojawią się trzy gwiazdy nie będące zawodowymi aktorkami - mianowicie Justyna Steczkowska, Julia Kuczyńska (Maffashion) i Ewa Wachowicz.

Film pojawi się w kinach 29 listopada. W sieci można już oglądać zwiastun komediowego poradnika o miłości.