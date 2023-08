"Foe" to ekranizacja bestsellerowej powieści pod tym samym tytułem autorstwa Iaina Reida. Pisarz będzie też współscenarzystą filmu.

"Polowałem na jakiś materiał o tematyce science fiction, bo zawsze chciałem nakręcić film w tym gatunku. Potrzebowałem też czegoś wymagającego aktorsko, by występujący w nim aktorzy musieli wznieść się na wyżyny. Czytając 'Foe', nie mogłem się od niej oderwać. Niewiarygodnie trzyma w napięciu, jest poruszająca i ukorzeniona w naszej rzeczywistości. Pokazuje, dokąd zmierzamy jako społeczeństwo, a przy okazji eksploruje odpowiedzi na wiele zadawanych przez nas pytań. A opowiadana tu historia miłosna złamała mi serce. To opowieść o determinacji oraz walce o rzeczy, które są dla nas najważniejsze. Przypomina czytelnikom o tym, jak cenny jest czas, jaki posiadają oraz o tym, że naszą planetę powinno się traktować tak samo jak traktujemy sami siebie. Dla mnie był to strzał w dziesiątkę" - Davis mówił portalowi Deadline, który wraz z Reidem jest też współautorem scenariusza.



"Foe": O czym opowie film?

Planowany film określany jest mianem napiętej, zmysłowej i psychologicznej manipulacji umysłów, umieszczonej w niedalekiej przyszłości, w której korporacje i rozkład środowiska pustoszą Ziemię. Junior i Hen (Paul Mescal i Saoirse Ronan) to małżeństwo z siedmioletnim stażem, które prowadzi samotne życie na odosobnionej farmie. Pewnego dnia do drzwi ich domu puka nieznajomy o imieniu Terrance (LaKeith Stanfield). Przynosi wiadomość, która wywraca ich życie do góry nogami. Junior został losowo wybrany do wzięcia udziału w podróży na krążącą wokół Ziemi dużą, eksperymentalną stację kosmiczną. Aby Hen za nim nie tęskniła, kobieta będzie miała zapewnione towarzystwo w postaci... androidowego sobowtóra jej męża. I które zmusi ją do podjęcia przełomowej decyzji.