Reżyser filmu "Flash" zamieścił na swoim Instagramie fotografię przedstawiającą logo kostiumu Batmana, w którego wcielał się przed laty Michael Keaton. Grafika zelektryzowała fanów obu produkcji.

Batman (1989) /Warner Bros, / The Guber Peters Company/Collection Christophel/E /East News

W kwietniu tego roku świat obiegła informacja, że Michael Keaton zagra w filmie "Flash". Aktor w 1992 roku wcielił się po raz ostatni w postać Mrocznego Rycerza w filmie "Powrót Batmana". Nie wiemy jeszcze jaką rolę zagra w zapowiadanej produkcji.



Zdjęcie Michael Keaton / John Shearer / Getty Images

Fani sugerują, że może on zostać w filmie cyfrowo odmłodzony albo stanie się mentorem dla nowych postać. Niektórzy sądzą nawet, że połączy siły z tytułowym bohaterem. Reżyser filmu "Flash" Andy Muschietti dolał oliwy do ognia spekulacji, sugerując krwawy powrót Keatona do roli Batmana.



Twórca zamieścił na swoim Instagramie grafikę przedstawiającą żółte logo Batmana. Logo jest bardzo podobne o tego, które miał na swoim kostiumie Mroczny Rycerz grany przez Keatona, a kostium jest zakrwawiony.

Premiera filmu "Flash" jest zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.