Wyreżyserowany przez Miguela Sapochnika film pierwotnie nosił tytuł "BIOS". Później zmieniono go na "Finch" - od imienia głównego bohatera filmu granego przez Toma Hanksa.



"Fitch": O czym jest film?

Akcja filmu "Finch" rozgrywa się w postapokaliptycznej przyszłości. Wybuchy na Słońcu sprawiły, że Ziemia zmieniła się w jałową pustynię, a ludzkość wymarła niemal całkowicie. Wśród tych, którym udało się przeżyć, jest naukowiec Finch, który konstruuje robota. Robi to po to, by po jego śmierci ktoś mógł zająć się jego ukochanym psem. Wkrótce Finch, pies i robot wyruszają w niebezpieczną podróż, która ma na celu znalezienie nowego, bezpiecznego domu.

Reklama

Oprócz Hanksa w filmie występują: Lora Martinez-Cunningham, Marie Wagenman, Christopher Farrar, Oscar Avila i Kennedi Butler.

Wideo "Finch": Official Trailer

Dla Miguela Sapochnika "Finch" będzie drugim pełnometrażowym filmem w karierze. Pierwszym był "Repo Man - Windykatorzy". Reżyser najbardziej znany jest ze swojej pracy przy serialu "Gra o tron", dzięki której otrzymał m.in. dwie nagrody Emmy. Wyreżyserował kilka najgłośniejszych odcinków tego hitu HBO, w tym "Bitwę bękartów".

Autorami scenariusza filmu "Finch" są Craig Luck oraz Ivor Powell i dla obu jest to debiut w roli scenarzystów. Jednym z producentów jest Robert Zemeckis.



Zmiana tytułu filmu nie była jedyną, na jaką zdecydowali się twórcy "Fincha". Film miał trafić do kin jeszcze w październiku ubiegłego roku, ale z powodu pandemii premierę trzeba było przełożyć. Ostatecznie jednak produkcję kupiła platforma streamingowa Apple TV+ i to tam będzie można ją obejrzeć.