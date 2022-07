Finał 25. "Lata z Muzami": "Victoria" wygrywa, Figura z nagrodą, tłumy w kinie

"Lato z Muzami" 2022: Figura i Piwowarski

Organizatorzy Festiwalu "Lato z Muzami" doprowadzili do historycznego spotkania Katarzyny Figury i Radosława Piwowarskiego , którzy w Nowogardzie świętowali 35 lat od premiery wspólnego "Pociągu do Hollywood" . Projekcja filmu w plenerze była ostatnim akcentem festiwalu.



Oboje artyści otrzymali na "Lecie z Muzami" specjalne nagrody. Radosław Piwowarski odebrał Laur Cisowy za wybitne osiągnięcia artystyczne, a Katarzyna Figura otrzymała specjalną nagrodę "Robi swoje!", która przyznawana jest twórcy polskiego kina konsekwentnie podążającemu swoją własną drogą artystyczną.

Zdjęcie 25. Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa "Lato z Muzami": Krzysztof Spór, Katarzyna Figura i Radosław Piwowarski, fot. Martyna Kawa / materiały prasowe

Spotkania z gwiazdami i koncerty

Nie byli to jednak jedyni artyści, którzy spotkali się z uczestnikami festiwalu. O swoich filmach opowiadali m.in. Lidia Duda, autorka dokumentalnych "Pisklaków", Marcin Bortkiewicz i Marianna Ame ("Tonia"), Lech Dyblik ( "Po miłość" ), Tomasz Habowski ( "Piosenki o miłości" ), Michał Sikorski ( "Sonata" ), Magdalena Żak i Filip Gieldon ( "Magdalena" ), Adam Bobik ("Tonia" i "Bliscy"), Radosław Piwowarski ( "Yesterday" ), Katarzyna Figura i Bożena Krakówka ( "Chrzciny" ).

Wojciech Solarz razem z Maciejem Makowskim napisali scenariusz i udzielili głosu w filmie animowanym zrealizowanym w ramach warsztatów filmu animowanego, który poprowadzili Kasia Zimnoch i Paweł Kleszczewski we współpracy z młodzieżą z Nowogardu. W jubileuszowym filmie animowanym wystąpili dotychczasowi laureaci Lauru Cisowego, a gotowa produkcja zachwyciła widzów w Nowogardzie.



Z kolei Hanna Śleszyńska przyjechała na festiwal ze spektaklem "Judy" poświęconym życiu wybitnej hollywoodzkiej gwiazdy. Inna światowa gwiazda, Marlena Dietrich, związana z Nowogardem, w którym miała spędzać czasem wakacje, była bohaterką festiwalowego plakatu i kilku artystycznych wydarzeń.

Sporo było na Festiwalu "Lato z Muzami" wydarzeń muzycznych. W Nowogardzie posłuchać można było piosenek Marleny Dietrich, Orkiestry Ludwika Sarskiego grającej do filmu niemego "Młody Sherlock Holmes" oraz dj-skiego zestawu, który w oryginalny sposób mierzył się z twórczością Ennio Morricone. Finałowym wydarzeniem muzycznym festiwalu był koncert "Piosenki w kadrze". Występ zgromadził artystów związanych z Nowogardzkim Domu Kultury, którzy zaprezentowali największe muzyczne przeboje filmowe. Jeszcze przez kilka tygodni w Nowogardzie gościć będzie wystawa "Shadows".

Organizatorzy szacują, że przez tegoroczne wydarzenie przewinęło się blisko 10 tysięcy osób.

Konkurs Filmowa Młoda Polska

Już po raz ósmy na Festiwalu odbył się Konkurs Filmowa Młoda Polska prezentujący twórczość fabularną nowych autorów w naszym rodzimym kinie, wywodzących się zarówno ze szkół filmowych, jak i realizujących swoje filmowe pasje niezależnie, poza systemem. W tym roku do konkursu zakwalifikowało się 17 tytułów. Oceniały je dwa gremia jurorskie: profesjonalne i młodzieżowe.

O Grand Prix (3500 PLN) zadecydowali Lidia Duda, reżyserka i dokumentalistka, Maciej Makowski, aktor, Paweł Strojek, dyrektor Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film, a także Katarzyna Wajda, historyczka kina. Nagrodę główną otrzymała Karolina Porcari za zrealizowany w Studiu Munka - Stowarzyszeniu Filmowców Polskich film "Victoria". "Grand Prix przyznajemy za zwycięstwo w starciu poważnej tematyki z komediową formą, którego efektem jest wielowymiarowy portret polskiej mentalności. Za wielkie małe kino, które bawi i daje nadzieję" - uzasadnili swój werdykt jurorzy.

"Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za nagrodę. Jest to kolejne wyróżnienie na naszej drodze festiwalowej. Przepraszam, nie potrafię reagować na takie sytuacje całkiem spokojnie i racjonalnie. Korzystając z tego momentu, chciałabym podziękować producentom, którzy zaufali nam, mi na początku naszej drogi i dzięki nim - czyli Studiu Munka - ten film mógł powstać. Coś, co jest dla mnie ważne w mojej drodze artystycznej, to jest głos kobiet. Uważam, że w sztuce, nie tylko w kinie, ale również w malarstwie, rzeźbie, literaturze, wciąż mamy za mało kobiecych głosów. Za mało kobiecych historii. I w moim skromnym dorobku mam zamiar to nadrabiać. Dziękuję" - mówiła w przesłanym wideo Karolina Porcari, a w jej zastępstwie statuetkę odebrała Katarzyna Figura.



Jury profesjonalne zadecydowało również o przyznaniu dwóch wyróżnień. Wyróżnienie w wysokości 1000 PLN otrzymał Konrad Kultys za film "Stagnant". "Za stworzenie filmowego świata, który nie pozwala widzowi pozostać obojętnym. Za poruszający, czuły, niejednoznaczny, unikający kalek i prostych, oczywistych rozwiązań obraz braterskiej relacji" - wybór uzasadnili jurorzy.



Wyróżnienie Honorowe przyznano natomiast Michałowi Toczkowi za film "Martwe małżeństwo" z Sebastianem Stankiewiczem oraz Martą Ścisłowicz w rolach głównych. W werdykcie jurorzy zwrócili uwagę na "filmową miniaturę malowaną w ciepłych barwach. Za szlachetną prostotę, uśmiech i wzruszenie. Za film, który zostaje z nami na dłużej". Wcześniej "Martwe małżeństwo" doceniono w Krakowie i Koszalinie.

Zdjęcie Sebastian Stankiewicz i Marta Ścisłowicz w krótkometrażowym filmie "Martwe małżeństwo" / materiały prasowe

Jury Młodzieżowe w składzie: Maja Kowalczyk, Agata Marczuk i Miłosz Wielgus, swoją nagrodę przyznało filmowi "Diabeł" w reżyserii Jana Bujnowskiego. Młodzi tak uzasadnili swój wybór: "za warstwę wizualną, w tym pracę kamery oraz scenografię i oświetlenie budujące wspaniały klimat. Za piękne kadry, każdy kadr można oprawić i powiesić na ścianie jako osobne dzieło sztuki. Za ciekawą rozmowę z babcią".

Przypomnijmy, że w minionych latach Grand Prix Konkursu Filmowa Młoda Polska zdobyli w Nowogardzie: Tomasz Cichoń (za film "Mały palec"), Miłosz Sakowski (za "Dzień Babci"), Joanna Satanowska (za "Czarnowidzkę"), Piotr Domalewski (za "60 kilo niczego"), Damian Kocur (za "1410"), Marcin Mikulski (za "Marcela") oraz Tadeusz Łysiak (za "Sukienkę" ).

25. edycja Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa "Lato z Muzami" odbyła się w dniach 10-17 lipca 2022 w Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie). Organizatorami Festiwalu są: Nowogardzki Dom Kultury i Burmistrz Nowogardu Robert Czapla.