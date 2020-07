Filmy z serii "Gwiezdne wojny" w HBO GO

Na fanów "Gwiezdnych wojen" już od jutra czeka wakacyjna niespodzianka. Do HBO GO dodane zostaną filmy z tej kultowej sagi. Kolejne tytuły pojawiać się będą w serwisie co piątek, począwszy od 17 lipca.

HBO pokaże zarówno klasyczną trylogię "Gwiezdnych wojen", jak i współczesne sequele /Ron Galella /Getty Images

Co tydzień w wakacyjne piątki, zaczynając od 17 lipca, do biblioteki HBO GO dodawane będą kolejne filmy z serii "Gwiezdne wojny".



Reklama

W pierwszym tygodniu użytkownicy serwisu będą mogli zobaczyć przede wszystkim trylogię prequeli, czyli filmów: "Gwiezdne wojny: Mroczne widmo", "Gwiezdne wojny: Atak klonów" oraz "Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów".



Tydzień później dodana zostanie m.in. oryginalna trylogia "Gwiezdnych wojen" nakręcona w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, czyli: "Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja", "Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje" oraz "Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje".



Filmy z ostatniej trylogii, składającej się z sequeli oryginalnych części, tj. "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy", "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi" oraz "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" pojawią się w HBO GO w ostatnim piątek lipca i pierwszy piątek sierpnia.



Poza trzema trylogiami do serwisu dodane zostaną także inne filmy, które powstały w ramach uzupełniania uniwersum "Gwiezdnych wojen". Cała kolekcja dostępna będzie w HBO GO od 7 sierpnia. Sposobów oglądania sagi jest podobno kilka, wybór pozostawiamy widzom.