Filmy Wojciecha Marczewskiego w kinie Kultura w Warszawie

Przegląd Filmów Wojciecha Marczewskiego w Warszawie

Przegląd Filmów Wojciecha Marczewskiego organizuje Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Projekcje będą poprzedzone rozmowami prowadzonymi przez Grażynę Torbicką i Łukasza Knapa.

"Przegląd jest także dobrą okazją, aby podkreślić, że działalność Marczewskiego wykracza daleko poza twórczość reżyserską. Był bowiem współtwórcą Zespołu Filmowego TOR, prezesem Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, a także wiceprezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich w latach 1978-1983. Nie sposób też pominąć jego zasług jako pedagoga i opiekuna artystycznego znakomitych debiutów fabularnych. Był pomysłodawcą programu '30 minut'. Wykładał reżyserię w Niemczech, Danii, Szwajcarii i Holandii. Był także dziekanem Wydziału Reżyserii w The National Film and TV School of Great Britain w Londynie. Jest współzałożycielem Wajda School, w której do dziś pełni funkcję Dyrektora Programowego" - napisano w informacji prasowej.

Wojciech Marczewski: "Zmory", "Dreszcze" i "Ucieczka z kina Wolność"

26 lutego widzowie będą mogli zobaczyć film "Zmory" . Przed seansem z reżyserem porozmawia Grażyna Torbicka. "Zmory" są adaptacją głośnej powieści Emila Zegadłowicza. Film traktuje o dojrzewaniu wrażliwego chłopca w miasteczku galicyjskim na początku XX w. Mikołaj Srebrny rozpoczyna naukę w cesarsko-królewskim gimnazjum, gdzie doświadcza głównie pogardy i sadyzmu. "Zmory" opowiadają o próbie ocalenia autonomii i sprzeciwie wobec instytucji tępiącej wszelkie przejawy indywidualizmu. Debiutujący reżyser otrzymał za film nagrody na festiwalach w San Sebastian i Gdyni.

27 lutego z Marczewskim porozmawia Łukasz Knap, a widzowie obejrzą film "Dreszcze" , drugi, a zarazem najbardziej osobisty filmu reżysera poświęconego problemom dojrzewania nastolatka w warunkach absolutnie szczególnych. Jego bohaterem jest trzynastoletni Tomek Żukowski (Tomasz Hudziec). Po tym jak jego ojciec zostaje aresztowany przez SB, chłopiec zostaje wysłany na kilkutygodniowy obóz szkoleniowy. Pod wpływem uczucia do druhny - działaczki wierzącej w komunistyczną propagandę, przechodzi psychiczną metamorfozę. "Dreszcze" przyniosły Marczewskiemu ważne laury - Złote i Srebrne Lwy w Gdyni oraz cztery nagrody, w tym Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie.

Ostatni dzień przeglądu rozpocznie się od rozmowy Grażyny Torbickiej z Wojciechem Marczewskim. Później widzowie będą mogli zobaczyć "Ucieczkę z kina Wolność" . Film opowiada o cenzorze (Janusz Gajos), który przechodzi na "dobrą stronę mocy". "Ucieczka z kina Wolność" była interpretowana jako manifest w obronie wolności wypowiedzi artystycznej, a zarazem metaforyczne pożegnanie z PRL-em.



Wojciech Marczewski: Reżyser, scenarzysta i pedagog

Wojciech Marczewski to urodzony w Łodzi reżyser, scenarzysta i pedagog, współzałożyciel i jeden z głównych wykładowców Szkoły Wajdy. W jego dorobku jest wiele filmów nagradzanych na festiwalach w Polsce i za granicą. Marczewski reżyserował również spektakle telewizyjne, był producentem oraz opiekunem artystycznym wielu debiutów fabularnych, m.in. Jana Jakuba Kolskiego, Macieja Dejczera, Łukasza Wylężałka.