Filmy Pedra Almodovara i Reginy King dołączają do programu 77. festiwalu w Wenecji

Luźna adaptacja monodramu Jeana Cocteau "The Human Voice" w reż. Pedra Almodovara oraz "One Night in Miami" Reginy King dołączają do programu 77. festiwalu w Wenecji - poinformowali w poniedziałek organizatorzy wrześniowej imprezy. Oba filmy zostaną pokazane poza konkursem.

Główną rolę nowym filmie Pedra Almodovara zagra Tilda Swinton /materiały prasowe

W komunikacie opublikowanym na stronie festiwalu przypomniano, że "The Human Voice" Almodovara powstał w rekordowym tempie, po lockdownie, i stanowi luźną adaptację monodramu Jeana Cocteau z 1930 r. Jego bohaterką jest porzucona kobieta (grana przez Tildę Swinton), która czeka na telefon od byłego kochanka.

Jak podkreślił dyrektor festiwalu, Alberto Barbera, "to wielki zaszczyt i przyjemność" powitać Almodovara - rok po przyznaniu mu Złotego Lwa za całokształt twórczości - z nowym filmem, w którym występuje tegoroczna zdobywczyni Złotego Lwa za całokształt twórczości. "To wyjątkowy zbieg okoliczności w tym niezwykłym roku. Nie ma lepszego sposobu na wspólne świętowanie powrotu do kina" - stwierdził, cytowany w komunikacie.

Dla hiszpańskiego reżysera towarzyszenie Swinton w czasie odbierania nagrody jest "zaszczytem". "'The Human Voice' to tak naprawdę festiwal Tildy, pokaz jej nieskończonych i różnorodnych umiejętności aktorskich" - zaznaczył Almodovar.

Odnosząc się do "One Night in Miami" Reginy King, Barbera zwrócił uwagę, że trudno o bardziej aktualny film, który podejmuje wątek walki z rasizmem. "Cieszymy się, że Wenecja może skierować wzrok opinii publicznej na film, który jest ważny pod względem merytorycznym, a jednocześnie potwierdza talent wielkiej aktorki debiutującej po drugiej stronie kamery" - powiedział.

"One Night in Miami" to film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Jego akcja rozgrywa się w nocy 25 lutego 1964 r. Głównym bohaterem jest Cassius Clay (znany później jako Muhammad Ali), który po walce z Sonnym Listonem zdobywa tytuł mistrza wagi ciężkiej. Ze względu na obowiązujące przepisy segregacyjne mężczyzna musi opuścić Miami Beach. Razem z przyjaciółmi postanawia, że wykorzysta swoje wpływy do walki z rasizmem.

77. festiwal filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach od 2 do 12 września w ścisłym reżimie sanitarnym. Organizatorzy zapowiedzieli m.in. wprowadzenie imiennych biletów oraz monitoringu miejsc pobytu widzów i dziennikarzy, by w razie pojawienia się przypadku zakażenia koronawirusem można było ustalić, gdzie byli i jak można ich znaleźć. W miejscach większych skupisk obowiązywać będą maseczki i dystans społeczny, a przy bramkach wejściowych na teren festiwalu odbywać się będą pomiary temperatury ciała.

O główną nagrodę Złotego Lwa ubiegać się będzie 18 filmów z całego świata, wśród nich "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. To pierwszy polski film w konkursie od pięciu lat. Grają w nim Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat i Krzysztof Czeczot.

W konkursie jest także m.in. film "Quo vadis Aida" Jasmili Zbanić, który jest koprodukcją Polski, Bośni i Hercegowiny, Austrii, Rumunii, Holandii, Niemiec, Francji i Norwegii.

Poza konkursem zostanie zaprezentowany "Komar" ("Mosquito state") Filipa Jana Rymszy.