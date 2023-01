Filmy Marvela wracają na chińskie ekrany

Wraz z powyższymi premierami kończy się nieoficjalny zakaz wyświetlania filmów Marvela w chińskich kinach. Był on częścią zakazu obejmującego hollywoodzkie filmy. W Chinach nie chciano ich wyświetlać, choć nigdy nie podano przyczyn tej decyzji. Bez podania oficjalnych powodów, w chińskich kinach nie były one wyświetlane. Ostatnim filmem studia Marvela pokazanym w chińskich kinach był film "Avengers: Koniec gry" , który trafił tam na początku 2019 roku. Później Chińczycy mogli obejrzeć jeszcze tylko wyprodukowany przez studio Sonyszy film "Spider-Man: Daleko od domu" .

Jak zauważa portal "Deadline", decyzja o pokazaniu komiksowych filmów Marvela oraz Sony w Chinach może oznaczać, że władze tego kraju postanowiły zmienić swoją politykę w kwestii hollywoodzkich widowisk filmowych. Sygnałem do zmian była premiera filmu Jamesa Camerona "Avatar: Istota wody" . Film z powodu nawrotu pandemii COVID-19 miał w Chinach słaby start, ale potem zaczął przyciągać widzów i do tej pory zarobił już 220 milionów dolarów. Będzie tam grany przynajmniej do 14 lutego.