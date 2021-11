Filmy Jima Jarmuscha w Kinie Pod Baranami w Krakowie

Kino Pod Baranami i Gutek Film zapraszają na przegląd filmów Jima Jarmuscha - kultowego reżysera o poetyckiej duszy, rozkochanego w muzyce i obdarzonego abstrakcyjnym poczuciem humoru.



W programie retrospektywy pojawi się aż siedem wczesnych filmów króla amerykańskiego kina niezależnego, m.in. debiutanckie "Nieustające wakacje" , psychodeliczny western "Truposz" oraz złożony z epizodów film "Kawa i papierosy" . Dodatkowe, nowsze tytuły dostępne są w E-Kinie Pod Baranami.

Reklama

"Lakonicznie, chropowate, o szczątkowej fabule i ascetycznych środkach artystycznych, zanurzone w cierpkim poczuciu humoru - wczesne kino Jima Jarmuscha jest tak odrębne, że mogłoby stanowić osobny gatunek. Czerpiąc inspirację z dzieł twórców francuskiej Nowej Fali, jak Jean-Luc Godard i Jean-Pierre Melville, minimalistyczny styl Jarmuscha przedkłada nastrój nad strukturę narracyjną i łączy amerykańską tradycję filmową z wpływami europejskimi oraz japońskimi. Jego długie, leniwe ujęcia tworzą bardziej przestrzeń dla przypadkowych spotkań, małych gestów i ulotnych aktów intymności niż dla sztywnych ograniczeń fabuły" - piszą organizatorzy przeglądu.

Zdjęcie Cate Blanchett w filmie Jima Jarmuscha "Kawa i papierosy" / materiały prasowe

To, co interesuje Jarmuscha to ludzie żyjący na marginesie Ameryki - pozbawieni korzeni outsiderzy, niezsynchronizowani ze współczesnym światem. Tacy są bohaterowie debiutanckich "Nieustających wakacji" i przełomowego w karierze reżysera "Inaczej niż w raju" - zagubieni, młodzi ludzie wędrujący po ulicach i miejskich zaułkach bez konkretnego celu. Własnymi ścieżkami chadzają trzej pechowi więźniowie z "Poza prawem" , jak i japońscy turyści szukający ducha Elvisa Presleya w filmie "Mystery Train" . Zagubieni w czasie i przestrzeni zdają się także pasażerowie i kierowcy taksówek w "Nocy na Ziemi" , całe pokolenie bohaterów filmu "Kawa i papierosy" oraz tytułowy "Truposz" , wciągnięty przez brutalny świat Dzikiego Zachodu.



Zdjęcie Johnny Depp w filmie Jima Jarmuscha "Truposz" / materiały prasowe

Trzy nowsze filmy Jima Jarmuscha - dokument o zespole The Stooges "Gimme Danger" , melancholijny romans wampiryczny "Tylko kochankowie przeżyją" oraz przepełniony poezją "Paterson" - można oglądać online na internetowej platformie Kina Pod Baranami.



Program przeglądu:

Piątek, 19 listopada, godz. 20.15 - "Nieustające wakacje"

Sobota, 20 listopada, godz. 20.15 - "Inaczej niż w raju"

Niedziela, 21 listopada, godz. 20.15 - "Poza prawem"

Poniedziałek, 22 listopada, godz. 20.15 - "Mystery Train"

Wtorek, 23 listopada, godz. 20.15 - "Noc na Ziemi"

Środa, 24 listopada, godz. 20.15 - "Truposz"

Czwartek, 25 listopada, godz. 20.15 - "Kawa i papierosy"