Brando wierzył, że czytanie z kart nada jego występowi więcej naturalności.

"W zwykłym życiu ludzie rzadko wiedzą dokładnie, co powiedzą, otwierając usta" - wyjaśnił Brando.

Ale to nie jedyne metody, które aktor stosował, by jego kreacje były bardziej autentyczne. W niektórych scenach wkładał sobie do uszu wosk, by zagłuszyć otoczenie — dzięki temu mógł aktywnie słuchać i autentycznie reagować na dialogi. Pozostaje tylko pytanie: gdzie jest granica między aktorstwem, naturalnością i lenistwem?

Mimo wszystko nie da się zaprzeczyć, że dziwne metody przełożyły się na pozytywny odbiór kreacji aktora, która trafiła do kanonu najlepszych występów w historii kina.

Marlon Brando na planie "Supermana"

Jednak nie tylko na planie "Ojca Chrzestnego" Brando przyprawiał ekipę o ból głowy. Aktor nie okazywał entuzjazmu względem występu w filmie o "Supermanie". Podczas rozmów z producentami i reżyserem rzucał absurdalnymi pomysłami. Proponował, by Jor-El (ojciec superbohatera) był zieloną walizką lub bajglem przemawiającym jego głosem. Nie widział jednak, że Richard Donner był na to gotowy. Gdy rozpoczęły się negocjacje, reżyser poprosił o poradę kilka osób, w tym Jaya Kantera i Francisa Forda Coppolę, którzy przygotowali go na zaskakujące pomysł zdobywcy dwóch Oscarów.

Prawdziwe kłopoty zaczęły się, gdy aktor pojawił się na planie. Brando nie zamierzał się przemęczać i zaprzątać głowy linijkami dialogów. To nie jedyna fanaberia aktora, który często znikał z planu w trakcie zdjęć. Asystenci starali się go przekupywać jedzeniem, a aktor szczególnie upodobał sobie desery.

"Ojciec chrzestny": gdzie oglądać?

"Ojciec chrzestny" to klasyczny film gangsterski z 1972 roku w reżyserii Francisa Forda Coppoli, oparty na powieści Mario Puzo. Film opowiada historię rodziny Corleone, jednej z najpotężniejszych mafijnych rodzin w Nowym Jorku, na której czele stoi don Vito Corleone (Marlon Brando).

Film jest dostępny w ramach abonamentu na platformie Netflix.