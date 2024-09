"Filmowe myśli. Kino lekcje 2024": pokazy filmowe dla młodzieży

Czy kino rozrywkowe to tylko zabawa?

W ramach tegorocznej edycji projektu "Filmowe myśli. Kino lekcje" organizatorzy przygotowali program czterech pokazów filmowych hitów ostatnich lat, po których krytyczka i edukatorka Kaja Klimek zaprosi młodych widzów do wspólnej rozmowy i szukania odpowiedzi na pytanie, czy w kinie rozrywkowym można znaleźć coś więcej niż tylko dobrą zabawę.

Harmonogram:

8 października 2024 r., godz. 10:00 - "Barbie"

18 października 2024 r., godz. 10:00 - "Asteroid City"

8 listopada 2024 r., godz. 10:00 - "Spider-Man: Poprzez multiwersum"

22 listopada 2024 r., godz. 10:00 - "Elvis"

Do udziału w kino lekcjach można zgłaszać grupy/klasy szkolne poprzez formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć na stronie Fundacji Filmowej.

Zgłoszenia dokonuje opiekun/nauczyciel. Koszt udziału jednej osoby w wybranym wydarzeniu wynosi 10 zł. Opiekunowie grup uczestniczą bezpłatnie.

Pokazy filmowe to część projektu edukacyjnego "Filmowe myśli. Kino lekcje", skierowanego do uczniów oraz nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych. Działania prowadzone od 2021 roku mają rozwijać u młodzieży zainteresowanie kinem, a nauczycieli - inspirować do urozmaicania zajęć szkolnych za pomocą filmów.

Projekt "Filmowe myśli. Kino lekcje" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Miasta Gdynia.