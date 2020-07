Filmowcy wracają na plan. Studio Warner Bros. ma plan, jak poradzić sobie z pandemią

W Europie trwają przygotowania do wznowienia zdjęć największych filmowych produkcji studia Warner Bros. przerwanych z powodu pandemii. Na powrót do pracy czekają ekipy takich filmów jak trzecia część "Fantastycznych zwierząt", czwarta część "Matriksa" oraz "The Batman" w reżyserii Matta Reevesa.

Aby kręcenie zdjęć było jeszcze bezpieczniejsze, studio zdecydowało się na opracowanie specjalnego systemu zgłaszania naruszeń zasad wprowadzonych w związku z pandemią. System jest w pełni anonimowy.

O sprawie informuje serwis "Deadline", który podaje, że studio stworzyło w Europie specjalny mechanizm zapewniający anonimowość, dzięki któremu członkowie ekipy i aktorzy mogą poinformować starszą kadrę, jeśli będą świadkami łamania procedur bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19 przez swoich kolegów. Ma to zachęcić wszystkich na planie do ścisłego trzymania się wszystkich niezbędnych zaleceń.

To pokłosie rozmów pomiędzy brytyjskimi związkowcami, a przedstawicielem studia Kevinem Trehym. Zapewnił on, że jeśli chodzi o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, Warner Bros. wprowadzi "własne najsurowsze siły policyjne". Wdrożony anonimowy system reagowania wykracza poza zalecenia rządowej agencji British Film Commision odpowiedzialnej za opracowanie protokołów bezpieczeństwa dotyczących produkcji filmowej i telewizyjnej w Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii trwają już zdjęcia do trzeciej części serii "Jurassic World". Tym samym studio Universal było pierwszym, które wznowiło tu produkcję. Na samo bezpieczeństwo na planie firma ta wydała pięć milionów dolarów. Dzięki temu możliwe było zorganizowanie przebywających na planie lekarzy i pielęgniarek, postawienie budek izolacyjnych, 150 punktów dezynfekcji czy rozpylanie specjalnej mgiełki antywirusowej.

Nieznana jest dokładna data wznowienia zdjęć do filmów "The Batman", "Matrix 4" i "Fantastyczne zwierzęta 3". Studio Warner Bros. ma nadzieję, że wcześniej uda mu się w końcu wprowadzić do kin "Tenet" Christophera Nolana, którego aktualną datą premiery jest 12 sierpnia.

