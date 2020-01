Filmowa wersja popularnego serialu "Kung Fu"

"Kung Fu" to telewizyjny serial, który był nadawany w latach 1972-1975. W roli głównej wystąpił w nim Dawid Carradine. Teraz kultowa produkcja doczeka się kinowej wersji. Jej reżyserią ma zająć się David Leitch, który swoimi filmami ("John Wick", "Atomic Blonde", "Deadpool 2") zrewolucjonizował współczesne kino akcji.

Kto zastąpi w głównej roli Davida Carradine'a w "nowej wersji "Kung Fu"? /Courtesy Everett Collection / East News

Leitch wyprodukuje film "Kung Fu" razem z Kelly McCormick i Stephenem L'Hereauxem. Twórca oryginalnego serialu, Ed Spielman, ma pełnić funkcję producenta wykonawczego.



Jednocześnie z wersją fabularną powstaje też niezwiązany z nią serial przygotowywany przez stację The CW. W tej produkcji, również opartej na motywach kultowego "Kung Fu", w roli głównej wystąpi kobieta.

Bohaterem serialu "Kung Fu" był Kwai Chang Caine (Carradine), syn Amerykanina i Chinki, który został mnichem w klasztorze Shaolin oraz ekspertem sztuk walki. Zmuszony do ucieczki do Stanów, zaczyna poszukiwać tam swoich korzeni. Na Dzikim Zachodzie, uzbrojony jedynie w pięści, przeżywa wiele przygód.

"Kung Fu" przeszedł do historii również za sprawą kontrowersji związanych z oskarżeniami o kradzież pomysłu na ten serial. Zarzuciła to studiu Warner Bros. w swoich pamiętnikach żona Bruce'a Lee, Linda. Jej słowa potwierdza wywiad, jakiego w 1971 roku udzielił Bruce Lee w programie "The Pierre Berton Show". Opowiedział w nim o swoim pomyśle na serial "The Warrior" opowiadającym o przygodach eksperta sztuk walki na Dzikim Zachodzie. Lee przedstawił go między innymi studiu Warner Bros., ale serial nie został nigdy zrealizowany.

Kilka nawiązań do serialu "Kung Fu" znaleźć można również w twórczości Quentina Tarantino. Sam David Carradine wystąpił w tytułowej roli w filmie "Kill Bill".