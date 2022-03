Filmmakers-for-Ukraine: Pomoc dla ukraińskich filmowców

"Na co dzień naszą misją jest łączenie ludzi, by mogli razem kręcić filmy, ale dziś ważniejsze jest łączenie ich, by mogli wspólnie pomagać" - mówi Oliver Zenglein, założyciel i CEO Crew United, który zmobilizował do pomocy rozległą sieć kontaktów firmy.



Crew United Polska to polskojęzyczna wersja portalu crewunited.com, internetowej platformy dla twórców filmowych, założonej 25 lat temu. Obecnie zrzesza setki tysięcy filmowców i firm. Pomaga znaleźć pracę, ekipę, finansowanie i sprzęt.

Platforma online Filmmakers-for-Ukraine.com jednoczy ludzi wokół pomocy Ukrainie. Na tej stronie ukraińscy filmowcy i ich rodziny mogą szybko znaleźć potrzebną pomoc.

Osobom poszukującym pomocy oraz wszystkim pragnącym zaoferować pomoc platforma udostępnia informacje dotyczące transportu, noclegu, pracy, pomocy medycznej, pomocy rzeczowej (żywności, odzieży itd.). Na stronie publikowane są także ogłoszenia o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej i prawnej.



Nowa platforma publikuje już informacje o akcjach pomocowych w Polsce, w Litwie, w Rumunii i innych krajach europejskich; kolejne inicjatywy są dodawane na bieżąco.



Osoby zainteresowane wolontariatem albo włączeniem się w jakąkolwiek pomoc, proszone są o kontakt pod adresem: mail@filmmakers-for-ukraine.com.

Wojna w Ukrainie

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Wcześniej Kreml uznał niepodległość separatystycznych republik Doniecka i Ługańska na wschodzie Ukrainy. Rosyjska armia tłumaczyła inwazję chęcią "samoobrony" oraz "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy. Od tego czasu trwa zacięta walka. Wojska rosyjskie atakują zarówno obiekty wojskowe, jak i cywilne. Rosyjskie pociski niszczą domy, szpitale, szkoły i przedszkola. W odpowiedzi na rosyjską agresję liczne państwa zdecydowały się na sankcje wymierzone w Rosję. Ukraińcy nie składają broni. Prezydent Wołodymyr Zełenski i ministrowie zostali w broniącym się Kijowie.



