"Queer"

Najnowszy film Luki Guadagnino, twórcy "Tamtych dni, tamtych nocy" i "Challengers", jest oparty na powieści Williama S. Burroughsa z 1985 roku. W Williama Lee, który jest wariacją na temat postaci pisarza, wcielił się Daniel Craig. Za swoją rolę otrzymał nominacje do Złotego Globu i nagrody Gildii Aktorów.

"Queer" debiutowało podczas festiwalu w Wenecji we wrześniu 2024 roku. Denis Villeneuve, twórca dwóch części "Diuny", zamieścił dzieło Guadagnino na swojej liście ulubionych produkcji zeszłego roku. Nazwał go "niezwykle inspirującym".

Zdjęcie Daniel Craig w filmie "Queer" / Gutek Film / materiały prasowe

"Śnieżka"

Aktorska wersja pierwszej pełnometrażowej animacja studia Walta Disneya. Historia skupia się na królewnie o czystym sercu (Rachel Zegler), która z pomocą siedmiu krasnoludków przeciwstawia się tyranii swej macochy, Złej Królowej (Gal Gadot).

Za reżyserię "Śnieżki" odpowiada Marc Webb, twórca "500 dni miłości", "Obdarowanych" oraz dylogii "Niesamowity Spider-Man". Za muzykę do filmu odpowiedzialny był duet Benj Pasek i Justin Paul, który współpracował już wcześniej choćby przy oscarowym filmie "La La Land". Scenariusz został napisany przez Gretę Gerwig ("Barbie") oraz Erin Cressida Wilson ("Dziewczyna z pociągu").

Film wzbudził kontrowersje z powodu wyboru Zegler do roli Śnieżki. Aktorka broniła jednak castingu. "Normalnie nie widuje się Śnieżek pochodzenia latynoskiego. Mimo że jest naprawdę ważną postacią w krajach hiszpańskojęzycznych. Śnieżka jest ikoną, ale nie widzisz osób, które wyglądają jak ja, grających takie role" - podkreślała.

"Jak zostałam perliczką"

Studio A24 wyważa kolejne drzwi. Tym razem zaprasza nas wraz z Rungano Nyoni, autorką głośnego "Nie jestem czarownicą", do surrealistycznego świata, gdzie patriarchat zderza się z buntem, a tradycja ukrywa brutalne sekrety. Noc, pustka na drodze i Shula – młoda kobieta, która natrafia na jezdni na ciało swojego wuja. Jego śmierć uruchamia absurdalny spektakl, w którym milczenie kobiet jest normą, a mężczyźni stają się nietykalni. Gdzieś czai się bunt, a może jednak śmiech? Nic, tylko zostać perliczką…

"Jak zostałam perliczką" debiutowała podczas festiwalu w Cannes, gdzie pokazano ją w sekcji Un Certain Regard. Nyoni nagrodzono wtedy za reżyserię.

Zdjęcie Kadr z filmu "Jak zostałam perliczką" / materiały prasowe

"Nowokaina"

Jack Quaid wciela się w Nathana Caine'a, pracownika banku, który cierpi na rzadką chorobę genetyczną uniemożliwiającą mu odczuwanie bólu. Kiedy bank zostaje obrabowany, a dziewczyna jego snów porwana, musi działać i odkrywa, że jego dolegliwość jest jego największą siłą.

"Nowokaina" Dana Berka i Roberta Olsena to groteskowa komedia akcji, w której główne role zagrali synowie hollywoodzkich gwiazd. Rodzicami Jacka Quaida są Meg Ryan i Dennis Quaid. Z kolei Ray Nicholson, który wcielił się w jednego z włamywaczy, to syn legendarnego Jacka Nicholsona.

Zdjęcie Kadr z filmu "Nowokaina" / materiały prasowe

"Symfonia o umieraniu"

Emerytka Lissy po cichu cieszy się pogarszającym się stanem męża przebywającego w domu opieki. Radość jest jednak chwilowa, ponieważ jej zdrowie również szybko się pogarsza. Opieka nad rodzicami spada na jej syna Toma, uzdolnionego dyrygenta. Jego siostra Ellen walczy z uzależnieniem i problemami w życiu osobistym. Niemal trzygodzinny metraż ukazuje losy rodziny, której członkowie za wszelką cenę starają się być szczęśliwi.

"Symfonia o umieraniu" debiutowała podczas festiwalu w Berlinie w 2024 roku, gdzie otrzymała nagrodę za najlepszy scenariusz Matthiasa Glasnera.

Zdjęcie Kadr z filmu "Symfonia o umieraniu" / materiały prasowe

"Don't F**k with Liroy"

"Don't F**k with Liroy" to opowieść o człowieku, który stał się pionierem polskiej sceny hip-hopowej. Przed widzem stanie nie tylko raper, ale i trudny dzieciak z Kielc, poseł ze swoją misją, a także kochający ojciec. O nim właśnie mówi w filmie raper Ice-T: "Liroy is OG. Dont f**k with him". To jego historia. To spowiedź Liroya.

Reżyserka Małgorzata Kowalczyk czuła, że Liroy jest bohaterem idealnym, bo jego kariera obfitowała w zakręty i wyboje. Kiedy był na szczycie, mierzył się — jako pierwszy w polskim rapie — z potężną falą nienawiści. Jego późniejsza działalność polityczna budziła kontrowersje. Było to dla reżyserki szczególnie interesujące.

Zdjęcie Kadr z filmu "Don’t F**k with Liroy" / materiały prasowe

"Eryk Kamienne Serce"

Bohaterem "Eryka Kamienne Serce" jest 11-letni chłopiec, który sądzi, że ma... kamień zamiast serca. Dlatego nie przeszkadza mu, że jego rodzice nie mają dla niego czasu albo że nie ma prawdziwych przyjaciół. Jego rodzina przenosi się do willi, którą odziedziczyli po cioci. Odkrywają, że mieszka tam jeszcze jedna rodzina — Maria i jej tata. Rodzice Eryka chcą ich wyrzucić. Kiedy rodzina otrzymuje nakaz eksmisji, Maria uruchamia tajny plan sprowadzenia zaginionej matki, aby ich uratowała. Nastolatkowie wyruszają w fantastyczną podróż do Świata Pomiędzy, a Eryk dowiaduje się, jak trudno jest mieć serce z kamienia.