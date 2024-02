Film o polskich rolnikach wywoła burzę? Największa niespodzianka roku

Wybór Olsztyna jest nieprzypadkowy - to w pobliżu tego miasta kręcono film. Reżyser Grzegorz Dębowski tak o tym mówił: - To jest duża odpowiedzialność wziąć prawdziwe miasto i opowiadać o nim. Bezpieczniej jest stworzyć miejsce, którego nie ma. Filmowa wieś z "Tyle co nic" składa się z czterech różnych wsi z okolic Olsztyna.



Kierowniczka produkcji Agnieszka Skalska dodawała: - Warmia jest bardzo ważną częścią tego projektu i mam poczucie, że wszyscy wrośliśmy w tę Warmię. Jak podkreślali filmowcy, właściciele gospodarstw, które wykorzystano jako miejsca akcji, byli niezwykle pomocni. Między innymi szkolili grającego główną rolę Artura Paczesnego , by umiał obsługiwać maszyny rolnicze i by wiedział, jak zajmować się krowami.

Reżyser wskazywał też na pewien element, niezbędny w warstwie wizualnej filmu: - Błoto to jest temat! Usłyszałem taką rozmowę ojca i syna. Syn mówił, że nie chce, by jego dzieci chowały się w tym błocie, a ojciec ripostował, że on się tak chował, i jego syn, więc o co chodzi? Uznałem, że to ważne, aby mieć błoto. Kręciliśmy w marcu i pogoda nam nie pomagała, była bardzo zmienna, mieliśmy trzy pory roku na dobę. Rano jesień, w południe lato, po południu zimę. "W marcu jak w garncu" - pierwszy raz naprawdę odczułem, co to znaczy!

"Tyle no nic": Fim o rolnikach podbił festiwal w Gdyni

Jarek (Artur Paczesny) to rolnik z krwi i kości, który nie boi się ciężkiej pracy ani konfrontacji z władzą. Kiedy lokalny poseł zdradza interesy miejscowych, Jarek zostaje liderem protestu i organizuje pikietę pod domem polityka. Nie wie, że wkrótce znajdzie się w samym środku mrocznej intrygi, która zagrozi jego bliskim i postawi pod znakiem zapytania wymarzoną przyszłość...

Film doceniono podczas ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Grzegorza Dębowskiego nagrodzono za najlepszy debiut reżyserski i najlepszy scenariusz. Grającego główną rolę Artura Paczesnego obwołano najlepszym aktorem. Agnieszka Kwietniewska zdobyła laur dla najlepszej aktorki drugoplanowej. "Tyle co nic" w kinach od 8 marca!