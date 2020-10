Film o nastolatku, który chce zostać drag queen

"Wszyscy mówią o Jamiem" to filmowa adaptacja popularnego musicalu opartego na prawdziwej historii. W polskich kinach produkcję w reżyserii Jonathana Butterella będzie można zobaczyć 22 stycznia przyszłego roku. Już teraz jego twórcy podzielili się jednak pierwszym zwiastunem tej produkcji.

Max Harwood w scenie z filmu "Wszyscy mówią o Jamiem" /materiały prasowe

Zwiastun filmu "Wszyscy mówią o Jamiem" został opublikowany z okazji obchodzonego w ubiegły weekend tzw. Narodowego Dnia Coming Outu. To święto zachęcające osoby LGBTQ do ujawniania tego, kim naprawdę są.

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami komedia "Wszyscy mówią o Jamiem" to filmowa adaptacja popularnego musicalu. Jamie New (Max Harwood) ma szesnaście lat i nie potrafi dopasować się do otoczenia. Zamiast robić "prawdziwą" karierę, marzy o tym, by zostać drag queen. Choć jego przyszłość jest niepewna, chłopak wie jedno: będzie sensacją! Dzięki wsparciu wspaniałej, kochającej mamy (Sarah Lancashire) i wiernych przyjaciół Jamie pokonuje uprzedzenia, swoich prześladowców i wychodzi z cienia, by stanąć w blasku reflektorów! - czytamy w oficjalnym opisie filmu Butterella.

Obok Harwooda i Lancashire w filmie "Wszyscy mówią o Jamiem" zobaczymy Ralpha Inesona, Lauren Patel, Shobnę Gulati, Sharon Horgan oraz Richarda E. Granta, który wcieli się w postać Hugo Battersby'ego, drag queen znanego pod pseudonimem Loco Chanelle.

Dla Jonathana Butterella będzie to reżyserski debiut filmowy. Twórca ten był reżyserem oryginalnego przedstawienia, które zadebiutowało na deskach teatru Crucible w Sheffield, a potem można było je zobaczyć na londyńskim West Endzie. Scenariusz filmu napisał Tom MacRae, a autorem muzyki i piosenek są Anne Dudley oraz Dan Gillespie Sells.

Musical zainspirowany został historią 16-letniego Jamiego, którą w telewizyjnym dokumencie "Jamie: Drag Queen at 16" z 2011 roku opowiedziała Jenny Popplewell.

Wideo "Wszyscy mówią o Jamiem" [trailer]