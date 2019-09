Film o Billie Holiday. Kto w rolach głównych?

Trevante Rhodes i Garrett Hedlund dołączyli do obsady biograficznego filmu "The United States vs. Billie Holiday". W roli głównej pojawi się Andra Day.

Billie Holiday w 1939 roku /Gilles Petard /Getty Images

Andra Day ma na koncie jeden album "Cheers to the Fall", który ukazał się w 2015 r. Jej doświadczenie aktorskie jest niewielkie. Zagrała niedużą rolę w filmie "Marshall" oraz udzieliła głosu w animacji "Auta 3".

Można powiedzieć, że Garrettowi Hedlundowi od najmłodszych lat sprzyjały gwiazdy: miesiąc po przybyciu do Hollywood otrzymał swoją pierwszą rolę w wysokobudżetowej produkcji "Troja". Zagrał u boku takich gwiazd jak Brad Pitt, Eric Bana, Brian Cox, Peter O'Toole i Julie Christie. Następnymi filmami były "Światła stadionów" Petera Berga oraz "Czterej bracia" Johna Singletona.



Trevante Rhodes to nie tylko aktor filmowy i telewizyjny, ale i lekkoatleta specjalizujący się w biegach sprinterskich. Debiutował w krótkometrażowym melodramacie "I Came Back" (2012). Tyler Perry powierzył mu rolę Ramseya Waltersa w operze mydlanej "If Loving You Is Wrong", nadawanej przez Oprah Winfrey Network (2015-2016).

Przełomem w karierze Rhodesa okazał się niezależny dramat "Moonlight" (2016), który w lutym 2017 roku uhonorowany został Oscarem dla najlepszego filmu, a wcześniej uzyskał blisko dwieście innych laurów.

Film reżyseruje Lee Daniels, znany jako twórca serialu "Imperium" z Terrence'em Howardem i Taraji P. Henson. Scenariusz pisze laureatka Pulitzera Suzan-Lori Parks. Produkują Joe Roth i Jeff Kirschenbaum.

Elinore Harris, znana światu, jako Billie Holiday, urodziła się w Filadelfii w 1915 r. Zaczęła nagrywać w wieku 18 lat, była wokalistką big bandu Counta Basiego, a w 1938 r. dołączyła do grupy Artiego Shawa. Jej najważniejsze piosenki to jazzowe klasyki "God Bless the Child", "Don't Explain" i "Lady Sings the Blues" czy "Strange Fruit".

Wokalistka całe życie walczyła z uzależnieniami. Kilka razy była aresztowana za posiadanie narkotyków. Zmarła 17 lipca 1959 roku na marskość wątroby. Miała 44 lata.