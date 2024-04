Nominowany do Oscara "Pies i Robot" na platformach streamingowych

"Pies i Robot" w reżyserii Pablo Bergera z miejsca podbił serca recenzentów i widzów na całym świecie. Tytuł otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany. Prezentowany był również w oficjalnej selekcji ubiegłorocznego festiwalu w Cannes. W 2023 roku otrzymał Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego europejskiego filmu animowanego, zdobył też Nagrodę Publiczności Octopus Film Festival i Nagrodę Jury Festiwalu Młodych Horyzontów w konkursie filmowych odkryć.

"To jeden z najcudowniejszych filmów, jakie zobaczysz w tym roku!" - zachwycał się serwis The Wrap. "Opowieść o niezwykłej przyjaźni, która pobija serca dorosłych i dzieci" - pisał serwis The Upcoming. "Nie dziwią mnie wszelkie nagrody i zachwyty nad tym filmem. Bergerowi udało się wykorzystać język animacji, by opowiedzieć o uniwersalnym, ludzkim doświadczeniu. W sposób wzruszający, uczciwy, brutalnie momentami szczery, traktujący widzów bardzo serio, ale nade wszystko - mądry i odpowiedzialny. Takie filmy jak "Pies i Robot" łączą pokolenia" - pisał Kuba Armata w recenzji dla Interii.

Film miał kinową premierę 19 stycznia, teraz trafia nareszcie na platformy streamingowe. "Psa i Robota" będzie można zobaczyć na platformach: Premiery Canal+, Rakuten TV, Polsat Box Go, Playnow.pl, Player, Cineman, TVP VOD, Mojeekino, E-Kino Pod Baranami, Nowe Horyzonty, Orange, Vectra, VOD Warszawa, Megogo.



"Pies i Robot": O czym opowiada film?

Za oknem kolorowy, pełen życia i śmiechu Nowy Jork. Zwierzęta, tak jak ludzie, żyją swoimi sprawami, zakochują się, kłócą, znajdują przyjaciół - wszyscy z wyjątkiem Psa, który ze swojego mieszkania patrzy na zwariowane miasto ze smutkiem i nutką zazdrości. On też chciałby mieć przyjaciela, tylko... brakuje mu odwagi. Pewnego dnia ulega słodkiej obietnicy reklamy i kupuje sobie przyjaciela - Robota. Kiedy Robot ożywa, staje się dla Psa najlepszym kumplem na świecie. Wrotki, muzyka, hot dogi, wygłupy - tak wyglądają ich pełne zabawy dni.



Wszystko zmienia się w ostatni dzień lata, gdy wybierają się na plażę. Żeby ratować kumpla, który próbował zaprzyjaźnić się z wodą, Pies musi zostawić go na chwilę samego. Jak się skończy ta przygoda?



Inspiracją do powstania filmu stała się humorystyczna powieść graficzna Sary Varon. Jest ona amerykańską artystką, której opowieści zamieszkują najróżniejsze zwierzęta, które zachowują się jak ludzie i koegzystują w pokazanym z nostalgią Nowym Jorku.