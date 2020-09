Film "Nomadland" Chloe Zhao ze Złotym Lwem w Wenecji

"Nomadland" w reż. Chloe Zhao został uhonorowany w sobotę wieczorem Złotym Lwem na 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Nagrody dla najlepszych aktorów powędrowały do Vanessy Kirby ("Pieces of a Woman") oraz Pierfrancesca Favina ("Padrenostro").

Główną rolę w filmie "Nomadland" zagrała Frances McDormand /Searchlight Pictures /materiały prasowe

Film "Nomadland" pokonał 17 innych tytułów ubiegających się o główną nagrodę festiwalu, wśród nich "Lovers" Nicole Garcii, "In Between Dying" Hilala Baydarova, "The Macaluso Sisters" Emmy Dante, "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta oraz "And Tomorrow The Entire World" Julii von Heinz.

Werdykt ogłosiło jury w składzie: australijska aktorka Cate Blanchett (przewodnicząca), amerykański aktor Matt Dillon, austriacka reżyserka i scenarzystka Veronika Franz, brytyjska reżyser i scenarzystka Joanna Hogg, włoski pisarz Nicola Lagioia, niemiecki reżyser i scenarzysta Christian Petzold oraz francuska aktorka Ludivine Sagnier.

Nagrodę dla najlepszego reżysera otrzymał Kiyoshi Kurosawa za film "Wife of a Spy".

Najlepszą aktorką imprezy uznano Vanessę Kirby za rolę w "Pieces of a Woman" w reż. Kornela Mundruczo.



Nagrodą dla najlepszego aktora uhonorowano Pierfrancesco Favino za kreację w "Padrenostro" w reż. Claudio Noce.

Wcześniej nagrodę specjalną jury otrzymał Andriej Konczałowski za film "Dear Comrades!".

Za najlepszy scenariusz nagrodzono Chaitanya Tamhanego, który jest również reżyserem "The Disciple". Nagrodę w imieniu indyjskiego twórcy odebrał autor zdjęć do filmu Michał Sobociński.



Nagroda imienia Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora powędrowała do Rouhollaha Zamaniego za rolę w filmie "Sun Children" Majida Majidiego.

Gala zamknięcia 77. festiwalu odbyła się w Palazzo del Cinema na weneckiej wyspie Lido. Uroczystość prowadziła aktorka Anna Foglietta.