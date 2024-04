Film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta na finał Krakowskiego Festiwalu Filmowego

"All Inclusive" na zamknięcie 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

"25 lat temu zaczynałam swoją karierę filmową na festiwalu krakowskim. To były moje pierwsze kroki jako filmowca... w moim rodzinnym mieście, ale i na świecie, bo festiwal ma rangę międzynarodową. Teraz po latach wracam na ten wspaniały festiwal wraz Michałem Englertem , z którym tworzymy duet reżyserski i artystyczny" - opowiada Małgorzata Szumowska .



"'All Inclusive' długo czekał na premierę. Jesteśmy szczęśliwi, że będzie filmem zamknięcia. To zdecydowanie nasz najmniej oczywisty tytuł, myślę że zaskoczymy wiele osób! Nie mogę się doczekać kiedy podzielimy się nim z Państwem! - dodaje reżyserka.

Paradokumentalne "All Inclusive" prezentuje pełen pakiet polskich postaw, przywar i charakterów. Pretekstem do przyjrzenia się rodakom jest duża, zorganizowana wycieczka do Agadiru. Wśród podróżujących znaleźli się m.in. rozmodleni i żyjący w przedślubnej czystości narzeczeni, filozof intelektualista (w tej roli znany polski dziennikarz), niepoprawna optymistka i melancholik (Andrzej Chyra) ze znudzoną partnerką (Izabela Kuna), ale też polski patriota i malkontent, który boi się tknąć hotelowych sztućców, w obawie przed brakiem higieny ze strony marokańskiej obsługi. Program wyjazdu obfituje w standardowe turystyczne atrakcje, które zdają się nie robić na polskich turystach większego wrażenia.

Film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta zbudowany jest na kontrastach, prowadzących do licznych konfrontacji, a nawet mikrokonfliktów. Paradoksalnie różnice kulturowe między polskimi obywatelami a muzułmańską społecznością nie są tymi najmocniej wybrzmiewającymi w filmie, udało się dzięki temu uniknąć prostej stereotypizacji. Najwięcej dzieje się wewnątrz niezwykle różnorodnej światopoglądowo i charakterologicznie grupy turystów. Ważkie pytania o sprawy duchowe, szczęście i smutek odbywają się nad basenem, przy obiedzie czy podczas turystycznego rejsu.

Reżyserski duet bawi się formą i gatunkami. Charakterystyczne dokumentalne gadające głowy spotykają się z musicalowymi scenami i dramatem obyczajowo-egzystencjalnym, a naturszczycy z zawodowymi aktorami, takimi jak Andrzej Chyra czy Izabela Kuna.

Zdjęcie Małgorzata Szumowska i Michał Englert / Krakowski Festiwal Filmowy

Małgorzata Szumowska i Michał Englert: Twórcy filmu "All Inclusive"

Małgorzata Szumowska - reżyserka filmowa, urodzona 26 lutego 1973 roku w Krakowie. W 1998 ukończyła wydział reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, wcześniej przez dwa lata studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2001 została członkinią Europejskiej Akademii Filmowej. Nagradzana na Krakowskim Festiwalu Filmowym za etiudy szkolne i filmy dokumentalne, zadebiutowała w 2000 roku filmem fabularnym "Szczęśliwy człowiek", ale to na poły autobiograficzne "33 sceny z życia" (2008) przyniosły jej wielki sukces. W ciągu dalszej swojej kariery filmowej Szumowska zasłynęła z reżyserii takich filmów jak "W imię..." (2013), "Body/Ciało" (2015) oraz "Twarz" (2018), które były nagradzane na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Córka dziennikarki i pisarki Doroty Terakowskiej oraz dziennikarza i filmowca Macieja Szumowskiego, siostra reżysera filmów dokumentalnych Wojciecha Szumowskiego.

Michał Englert - operator filmowy i scenarzysta, laureat nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (2008) za najlepsze zdjęcia do obrazu "33 sceny z życia" (2008). W 2000 roku ukończył studia na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Stale współpracuje (również jako współreżyser) z Małgorzatą Szumowską, ale jest też autorem zdjęć do międzynarodowych produkcji. Za zdjęcia nagradzany na Sundance, w Wenecji i Gdyni.

64. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w kinach od 26 maja do 2 czerwca 2024 roku oraz online na KFF VOD od 31 maja do 16 czerwca 2024 roku.