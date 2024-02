Film koncertowy uratuje platformę streamingową? Kiedy premiera?

Zdjęcia do "Taylor Swift: The Eras Tour" nakręcono w sierpniu 2023 roku na przestrzeni kilku koncertów w Los Angeles. Film wszedł do amerykańskich kin 13 października i był wyświetlany przez sześć kolejnych weekendów.

Mimo ograniczonego czasu dystrybucji zarobił ponad 262 miliony dolarów. Suma ta nie zawiera zysków z serwisów VOD, na które "The Eras Tour" trafiło w połowie grudnia. Zapis koncertów otrzymał także nominację do Złotego Globu w kategorii "najlepszy blockbuster roku". Niektórzy żartowali, że był to sposób, by zwabić piosenkarkę na ceremonię rozdania nagród i tym samym podbić oglądalność gali.

Reklama

Wideo TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR Concert Film Official Trailer

Iger potwierdził, że wśród nowych piosenek znajdzie się "Cardigan" z płyty "folklore".

"Taylor Swift: The Eras Tour" rozwiązaniem problemów Disney+?

Disney+ mierzy się w ostatnim czasie ze spadkiem liczby subskrybentów. Od października 2023 roku platforma straciła ponad milion użytkowników w wyniku podniesienia cen usługi.

"The Eras Tour" nie było jednym sukcesem Swift w ostatnim czasie. Podczas 66. gali rozdania Grammy piosenkarka odebrała nagrodę za album roku. Było to jej czwarte wyróżnienie w tej kategorii. Zdradziła wówczas, że 19 kwietnia 2024 roku ukaże się jej nowy album pod tytułem "The Tortured Poets Departament".