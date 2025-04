Film, jakiego w polskich kinach jeszcze nie było

Świat opery, kostiumy Dolce & Gabbana i słynne arie w kinie

Takiego filmu w polskich kinach chyba jeszcze nie było. "Opera!" opowiada współczesną wersję mitu o miłości Orfeusza i Eurydyki, a wszystko to w operowym entourage'u, kostiumach zaprojektowanych przez dom mody Dolce & Gabbana i rytmie największych przebojów operowych.

W filmie będzie można usłyszeć słynne arie operowe m. in. Vivaldiego, Pucciniego czy Verdiego. Na wielkim ekranie widzowie zobaczą m.in. Fanny Ardant , ulubiona aktorkę Pedro Almodovara - Rossy de Palmę , a także Vincenta Cassela w roli Charona.

Autorami produkcji są reżyserzy związani z mediolańską La Scalą - Davide Livermore oraz Paolo Gep Cucco. Pierwszy z nich to reżyser przedstawień operowych w wielu teatrach operowych na świecie. Przez cztery lata z rzędu, czego nie dokonał jeszcze nikt w historii, rozpoczynał sezon operowy w słynnej mediolańskiej La Scali. Drugi zaś to dyrektor artystyczny w mediolańskiej La Scali i wielu innych teatrach operowych.

"Opera!": fabuła, zwiastun, polska premiera

"To opowieść nad opowieściami. Dwoje kochanków w dniu ślubu, okrutny los, podróż do świata umarłych. To historia Orfeusza i Eurydyki oraz ich miłości, przedstawiona w operze-musicalu, w którym mit zostaje przeniesiony do współczesnego świata z warstwą narracyjną, w której spotykają się razem słowa, śpiew operowy, muzyka pop, moda i sztuki wizualne" - tak o filmie mówią jego twórcy Davide Livermore oraz Paolo Gep Cucco.

"Biorąc na warsztat mit o Orfeuszu i Eurydyce, przekształciliśmy go w metafizyczną podróż poza granice, których wcześniej nie dało się przekroczyć - tak, aby maksymalnie uwypuklić wizjonerski charakter tej historii" - dodają.

Zobacz zwiastun filmu "Opera!".

Przedpremierowy pokaz filmu "Opera!" odbędzie się 9 kwietnia w Cinema City Arkadia. Do kin w całej Polsce tytuł trafi 11 kwietnia. Za dystrybucję odpowiada Hagi Film.