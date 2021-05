Film dokumentalny o Valu Kilmerze

Studio A24, które ma na koncie tak popularne produkcje jak "Midsommar. W biały dzień" czy "Lighthouse", teraz zrealizowało film dokumentalny poświęcony życiu i karierze Vala Kilmera. Popularny aktor, który w swojej karierze wcielał się w m.in. w role Jima Morrisona, Doca Hollidaya i Batmana, w ostatnich latach zmagał się z nowotworem gardła. Niedługo będzie można zobaczyć go w kontynuacji kultowego "Top Gun", filmie "Top Gun: Maverick".

Val Kilmer ma od dłuższego czasu poważne problemy zdrowotne / EuropaNewswire/Gado /Getty Images

Reklama

"Przynajmniej raz dziennie przez ostatnie lata rozglądałem się za siebie i miałem to słodko-gorzkie uczucie, że istnieje przynajmniej tysiąc powodów, dla których ten projekt mógłby zostać storpedowany. Bo jak miałby wyglądać film o człowieku, który przez lata filmuje sam siebie? To niewyobrażalne, że ten projekt mógłby ujrzeć światło dzienne bez moich współpracowników, przyjaciół i producentów" - powiedział Kilmer w rozmowie z portalem "The Hollywood Reporter".

Reklama

"Val", bo tak zatytułowany jest ten dokument, został wyreżyserowany przez Leo Scotta i Tinga Poo. Znajdą się w nim wywiady, których Kilmer udzielił w trakcie swojej kariery, a także prywatne materiały dostarczone twórcom filmu przez samego aktora. Prawa do dystrybucji filmu na rynku amerykańskim zakupił właśnie Amazon, plotkuje się również, że dokument znajdzie się w repertuarze tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes. Ten zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu.

Val Kilmer, którego szczyt kariery przypadł na lata 80. i 90. ubiegłego wieku, w 2020 roku wydał swoje pamiętniki zatytułowane "I'm Your Huckleberry". Opisał w nich m.in. swoją walkę z rakiem gardła, którego zdiagnozowano u niego w 2015 roku. Rok później aktor przeszedł operację i rozpoczął długie leczenie. W jego efekcie stracił głos. Nie poddał się jednak i nauczył się mówić z użyciem rurki tracheotomijnej. Dzięki temu mógł powtórzyć rolę Icemana w filmie "Top Gun: Maverick". Będzie to jednak występ symboliczny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Top Gun Maverick" [trailer 2] materiały dystrybutora

"Leo Scott i Ting Poo mają wyjątkowy, nowatorski styl i artyzm, które pozwalają im łączyć ze sobą nigdy wcześniej nie widziany materiał filmowy w piękną, ale i surową opowieść o tym cenionym artyście i człowieku. Jesteśmy podekscytowani współpracą ze słynnym studiem A24 przy ich pierwszym filmie dokumentalnym" - powiedziała Jennifer Salke z Amazon Studios.



Val Kilmer: Od 20 lat jest singlem 1 / 6 To już jednak przeszłość, bo jak się okazuje Val Kilmer od dawna nie ma szczęścia w miłości. W swojej autobiografii aktor przyznaje, że od 20 lat nie był w związku. [PAP Life] Źródło: Getty Images Autor: Georges DeKeerle/Sygma udostępnij