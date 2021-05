Film dokumentalny o Rudym Giulianim

Studio MRC Non-Fiction oraz magazyn "Rolling Stone" pracują nad filmem dokumentalnym poświęconym Rudy'emu Giulianiemu. Postarają się w nim odpowiedzieć na pytanie o to, w jaki sposób ukochany przez wszystkich burmistrz Nowego Jorku, który przeprowadził miasto przez traumę po zamachach z 11 września, zamienił się w głównego współpracownika Donalda Trumpa i propagatora wyznawanych przez niego spiskowych teorii związanych z ostatnimi wyborami prezydenckimi.

Rudy Giuiani /Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc /Getty Images

Inspiracją do powstania dokumentu był artykuł opublikowany w 2020 roku przez magazyn "Rolling Stone". Seth Hettena pytał w nim "What Happened to America's Mayor?" ("Co się stało z burmistrzem Ameryki?"). Odpowiedzi na to pytanie poszukają nominowany do Oscara reżyser Zach Heinzerling ("Piękna i bokser") i dwukrotna laureatka nagrody Emmy, Gabrielle Schonder.



Film dokumentalny prześledzi karierę Rudy'ego Giulianiego od czasu zamachów terrorystycznych z 11 września, kiedy to pełnił stanowisko burmistrza zaatakowanego Nowego Jorku. Skupi się też na czasach współczesnych i roli, jaką odegrał Giuliani m.in. w aferze Huntera Bidena, która miała zdyskredytować jego starającego się o urząd prezydenta USA ojca, Joego Bidena. Jak również na wpływie polityka na skandal, który doprowadził do drugiego impeachmentu Trumpa oraz podsycaniu przez niego nieuzasadnionych zarzutów o fałszerstwa wyborcze, które doprowadziły do zamieszek na Kapitolu.

Nie wiadomo, czy film opowie jedynie o karierze politycznej byłego burmistrza Nowego Jorku, czy też podejmie temat jego życia prywatnego. Nie tak dawno temu nazwisko Giulianiego nie schodziło z pierwszych stron gazet za sprawą filmu "Kolejny film o Boracie". Jego twórcy, wśród nich Sacha Baron Cohen, przedstawili polityka w niekorzystnym świetle, sugerując jego niewłaściwe zachowanie w towarzystwie nieletniej dziewczyny.

"Rzadko kiedy amerykańska osoba publiczna tak szybko upada tak nisko w opinii ludzi. To my pisaliśmy o upadku Giulianiego - jego dziwacznych politycznych manewrach, wątpliwych interesach i śledztwie w jego sprawie prowadzonym przez prokuraturę z Manhattanu, której kiedyś przewodził. I widzimy jego historię jako tożsamą z ciemnymi mocami, jakie w ostatnich latach kształtowały amerykańską politykę" - powiedział Jason Fine z "Rolling Stone".

Premierę filmu dokumentalnego o Giulianim zaplanowano na 2022 rok. W przygotowaniu jest jeszcze jeden dokument poświęcony jego osobie. Wyreżyseruje go Jed Rothstein.