Film dokumentalny o Omarze Sharifie

Zmarły w 2015 roku Omar Sharif to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów XX wieku. Nominowany do Oscara za rolę w filmie "Lawrence z Arabii", uwielbienie fanów zyskał za sprawą kreacji w dramacie "Doktor Żywago" z 1965 roku. Egipsko-szwedzki duet filmowców Mark Lotfy i Axel Petersen kończy właśnie film "The Life and Times of Omar Sharif" ("Życie i czasy Omara Sharifa) poświęcony temu aktorowi. Dokument ma zwrócić uwagę na to, w jaki sposób charakter aktora ukształtowała m.in. polityka Egiptu w latach 50. ubiegłego wieku.

Urodził się jako Michel Demitri Shalhoub. Ale za sprawą polityki prowadzonej przez prezydenta Gamala Abdela Nassera zmienił nazwisko na Omar Sharif i przeszedł na islam. W latach późniejszych został obywatelem świata, który równie dobrze czuł się zarówno w Kairze, jak i w Paryżu czy Los Angeles.



Twórcy dokumentu "The Life and Times of Omar Sharif" opisują karierę aktora jako "dramatyczne balansowanie na linie pomiędzy Wschodem i Zachodem, ilustrowane przez setki postaci, w jakie wcielał się na ekranie, ale i poza nim w zależności od zmian politycznego klimatu w Hollywood i na Bliskim Wschodzie" - czytamy w portalu "Variety".



"Omar Sharif był tematem do rozmów, do którego zawsze mogliśmy wrócić" - mówi Petersen, dla którego będzie to kolejny wspólny projekt realizowany z Lotfym. - "Dość szybko na początku naszej znajomości zorientowaliśmy się, że odbieramy Sharifa na dwa zupełnie odmienne sposoby. Dla mnie był reprezentantem Zachodu - hollywoodzkim gwiazdorem, playboyem, wspaniałym mężczyzną. Dla Marka reprezentował Wschód i Egipt. Znał go jako persona non grata, egipskiego Judasza. I nie mogliśmy się dogadać, jakim cudem nasz odbiór Sharifa mógł być tak odmienny?".



Różnice zdań, o których wspomina Petersen, dały początek projektowi filmu. W trakcie prac nad dokumentem zaczęły się wyłaniać jeszcze inne twarze Sharifa. Różne w zależności od tego, w jakim kraju aktualnie mieszkał. Jak również od światowej polityki.

"Postrzegamy Sharifa jako swoiste naczynie ideologii. Powierzchnię odbijającą światło ułatwiające zrozumienie konfliktu pomiędzy Wschodem a Zachodem w ostatnim wieku. Wykracza to poza zwyczajną biografię. Polityczne tło tamtych czasów jest naturalną częścią historii życia Sharifa" - dodaje Lotfy.

W dokumencie znajdzie się też podsumowanie filmowej kariery Sharifa z uwzględnieniem jego najlepszych ról. Dokument "The Life and Times of Omar Sharif" złożony będzie głównie z archiwalnych nagrań, jednak znajdą się w nim również wywiady zarejestrowane w Egipcie, Sztokholmie czy Berlinie. Wśród nich rozmowy z synem aktora Tarekiem Sharfiem oraz wnukiem Omarem Sharifem Jrem.