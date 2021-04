Film dokumentalny o Louisie Armstrongu

Ruszają prace nad filmem dokumentalnym "Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong". Opowiadający o życiu legendarnego trębacza dokument powstanie dla platformy streamingowej Apple TV+. To kolejna taka produkcja tej firmy, która zrealizowała już dokumenty muzyczne, których bohaterami byli Bruce Springsteen, Billie Eilish czy grupa Beastie Boys.

Louis Armstrong /David Redfern /Getty Images

Jak informuje portal "Variety", twórcy dokumentu przyjrzą się bliżej życiu muzyka oraz jego spuściźnie jako ojca chrzestnego jazzu, pierwszej amerykańskiej gwiazdy popkultury i światowego ambasadora Stanów Zjednoczonych. Zdementują również opinie o tym, że trębacz z Nowego Orleanu nie zrobił wystarczająco dużo, by wesprzeć walkę o prawa obywatelskie czarnoskórych mieszkańców USA.



Film "Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong" wyprodukuje studio Imagine Documentariers należące do Briana Grazera i Rona Howarda. Reżyserem filmu będzie Sasha Jenkins ("Wu-Tang Clan: Of Mics and Men"). Produkcja powstanie z pełnym wsparciem spadkobierców Louisa Armstronga, dzięki którym twórcy dokumentu otrzymają dostęp do niepublikowanych wcześniej materiałów archiwalnych. Wśród nich znajdą się setki godzin nagrań audio i wideo, zdjęcia oraz osobiste dzienniki muzyka.

Studia Apple Original Films oraz Imagine Documentaries współpracowały już wcześniej między innymi przy dokumencie "Tatą być" w reżyserii Bryce Dallas Howard. Oprócz dokumentu o Louisie Armstrongu wyprodukują jeszcze film o supermodelkach lat 90. ubiegłego wieku (m.in. Naomi Campbell, Cindy Crawford i Lindzie Evangeliście), a także poświęcony komiksowym "Fistaszkom" dokument "Who Are You Charlie Brown?".