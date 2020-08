Film biograficzny o Whitney Houston trafi do kin w listopadzie 2022 roku

Trwają przygotowania do zrealizowania poświęconego życiu i twórczości Whitney Houston filmu biograficznego zatytułowanego „I Wanna Dance with Somebody”. Tytuł filmu zapożyczony został z jednego z największych przebojów tej wybitnej wokalistki. Jak podaje portal „Deadline”, prawa do filmu zakupiło należące do Sony studio TriStar Pictures. Premiera filmu planowana jest w okolicach Święta Dziękczynienia 2022 roku.

Wciąż nie znamy nazwiska aktorki, która wcieli się w Whitney Houston /Kevin Winter /Getty Images

Biorąc pod uwagę fakt, że w 2022 roku Święto Dziękczynienia wypada 24 listopada, to właśnie w tym terminie należy spodziewać się premiery filmu "I Wanna Dance with Somebody". Wszystko jednak zależne będzie od przebiegu pandemii COVID-19, która wciąż paraliżuje plany filmowców na całym świecie i nie wiadomo, kiedy sytuacja miałaby wrócić do względnej normalności.



Scenariusz do filmu "I Wanna Dance with Somebody" napisał Anthony McCarten. To właśnie z inicjatywy tego czterokrotnie nominowanego do Oscara filmowca powstaje projekt filmu o Whitney Houston. Oprócz napisania scenariusza, McCarten sfinansował też zakup praw do biografii artystki, jak również prawa do jej piosenek. Film wyreżyseruje Stella Meghie, autorka melodramatów "Ponad wszystko" oraz "The Photograph". Wciąż nie wiadomo, kto wcieli się w postać Whitney Houston.



McCarten to specjalista od filmów biograficznych. Jest autorem scenariusza do poświęconego Freddiemu Mercury’emu filmu "Bohemian Rhapsody". Napisał też scenariusze do m.in. "Teorii wszystkiego" o Stephenie Hawkingu, "Czas mroku" o Winstonie Churchillu oraz ostatnio "Dwóch papieży", którego bohaterami byli papieże Benedykt XVI oraz Franciszek. McCarthen pracuje też nad scenariuszami filmu o grupie Bee Gees oraz musicalu poświęconego życiu Neila Diamonda.



Nie będzie to pierwszy film, jaki został poświęcony zmarłej 11 lutego 2012 roku wokalistce. W 2015 roku na ekrany trafił wyreżyserowany przez Angelę Bassett telewizyjny film "Whitney", w którym w rolę tytułową wcieliła się Yaya DaCosta. Powstały też dwa filmy dokumentalne: "Whitney" Kevina Macdonalda oraz "Whitney: Can I Be Me", który można oglądać na Netfliksie.