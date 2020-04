Film biograficzny o Whitney Houston

"I Wanna Dance with Somebody" to tytuł jednego z największych przebojów Whitney Houston. Będzie to również tytuł powstającego właśnie filmu biograficznego poświęconego tej tragicznie zmarłej wokalistce. Scenariusz do niego napisze Anthony McCarten, autor scenariusza do filmu "Bohemian Rhapsody".

Kto wcieli się w legendarną Whitney Houston? / Pascal Le Segretain /Getty Images

Trzykrotnie nominowany do Oscara McCarten to specjalista od filmów biograficznych. Oprócz poświęconego Freddiemu Mercury'emu "Bohemian Rhapsody" napisał też scenariusze do m.in. "Teorii wszystkiego" - o Stephenie Hawkingu, "Czasu mroku" - o Winstonie Churchillu oraz ostatnio do "Dwóch papieży", którego bohaterami są Benedykt XVI oraz Franciszek.

Reżyserią filmu o Whitney Houston zajmie się najprawdopodobniej Stella Meghie, autorka melodramatów "Ponad wszystko" oraz "The Photograph". Nie wiadomo, kto wcieli się w rolę najczęściej nagradzanej wokalistki wszech czasów. Ale aktorce, która dostanie tę rolę, film z pewnością zapewni spore szanse na ubieganie się o najważniejsze nagrody.

Nie będzie to pierwsza produkcja, jaka w ostatnich latach została poświęcona zmarłej 11 lutego 2012 roku wokalistce. W 2015 roku na ekrany trafił wyreżyserowany przez Angelę Bassett telewizyjny film "Whitney", w którym w rolę tytułową wcieliła się Yaya DaCosta. Powstały też dwa filmy dokumentalne: "Whitney" Kevina Macdonalda oraz "Whitney: Can I Be Me", który można oglądać na Netfliksie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Whitney" [trailer] materiały dystrybutora

Film o Whitney Houston nie jest jedynym muzycznym projektem McCartena. Twórca pracuje też nad scenariuszami filmu o grupie Bee Gees oraz musicalu poświęconego życiu Neila Diamonda.