Film Agaty Trzebuchowskiej na festiwalu Rhode Island

Krótkometrażowa fabuła ze Studia Munka SFP "Pustostan" zakwalifikowała się do konkursu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Rhode Island. Reżyserką filmu jest Agata Trzebuchowska, pamiętna Ida z filmu Pawła Pawlikowskiego.

Agata Trzebuchowska próbuje obecnie swoich sił za kamerą /materiały prasowe

"Międzynarodowy Festiwal Filmowy Rhode Island już od 24 lat celebruje niezależnego ducha w filmie i jest przystanią dla niezależnych filmowców z całego świata" - czytamy na stronach festiwalu. - To jeden z 10 najważniejszych festiwali krótkiego metrażu w Stanach Zjednoczonych - potwierdza Michał Hudzikowski ze Studia Munka SFP. - Laureaci głównych nagród są automatycznie kwalifikowani do konkurencji oscarowej w kategoriach filmów krótkometrażowych. To świadczy o randze tego wydarzenia. Festiwal otwiera także drogę do nagród BAFTA.



Bohaterką filmu Agaty Trzebuchowskiej jest Anna, niczym niewyróżniająca się mieszkanka zamkniętego osiedla. Pewnego dnia zagląda do niewykończonego domu z naprzeciwka i postanawia w nim zostać. Obserwując swoich bliskich, nie tylko poznaje ich mniejsze i większe tajemnice, ale przede wszystkim dowiaduje się więcej o samej sobie.

Reklama

- "Pustostan" to film o kobiecie, która decydując się na pozostanie w opustoszałym domu, przyjmuje nową perspektywę na swoje życie. Podglądając bliskich i sąsiadów, tak naprawdę zwraca się ku samej sobie. W codziennych rytuałach rozpoznaje małe decyzje, które doprowadziły ją do obecnego punktu. Czy z nowo zyskaną świadomością wybrałaby to życie jeszcze raz? - mówi Agata Trzebuchowska. - To wyjście poza siebie i przyjrzenie się sobie cudzymi oczami wydało mi się uniwersalną fantazją i wdzięcznym motywem do filmowej eksploracji.

Agata Trzebuchowska jest reżyserką, scenarzystką, aktorką. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wajdy. Jej pierwszy film krótkometrażowy "Skwar" miał premierę na festiwalu Sundance 2017. Międzynarodowa premiera "Pustostanu" odbyła się na festiwalu GO SHORT w 2020 roku. Wcześniej film pokazywany był na Krakowskim Festiwalu Filmowym.

Film powstał w działającym przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Studiu Munka w ramach dofinansowanego przez PISF programu "30 Minut". Koproducentem i producentem "Pustostanu" jest Akson Studio (Jan Kwieciński). Koproducentami są: TVN, Coloroffon, Dreamsound.

Flicker's Rhode Island International Film Festival trwa w dniach 4-9 sierpnia 2020 roku i odbywa się w trybie online.