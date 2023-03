"Filip": Polska Fundacja Narodowa wsparła promocję i dystrybucję filmu TVP

Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2022 roku "Filip" został nagrodzony Srebrnymi Lwami, a nagrody otrzymali również Michał Sobociński - za zdjęcia i Dariusz Krysiak za charakteryzację, a Eryk Kulm Jr Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego za rolę tytułową kreację - przypomniał Brodowski.

Scenariusz filmu w reżyserii Michała Kwiecińskiego powstał na podstawie powieści Tyrmanda o tym samym tytule i opowiada o chłopaku, który w okupowanej Polsce stracił rodzinę, ale pracuje w luksusowej restauracji hotelowej w III Rzeszy.

"Bohater, ukrywając żydowskie pochodzenie, buduje swój własny świat pełen wygód, przyjaciół i kobiet, jednak zbliżająca się ku końcowi II wojna światowa odciska coraz większe piętno na misternie budowanej rzeczywistości" - powiedział PAP Brodowski.

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki przypomniał, że Fundacja od swojego powstania wspiera polską kinematografię i jest mecenasem wielu produkcji filmowych o polskiej historii - zarówno filmów fabularnych, jak i dokumentów.

Ocenił w rozmowie z PAP, że najnowszy wsparty przez PFN film "Filip", to "unikająca sztampy opowieść o kontestacji szaleństwa II wojny światowej".

"Mamy do czynienia z nieoczywistym przeciwstawianiem się wojennej tragedii z pragnieniem zachowania życia i świadomością funkcjonowania w sytuacji nienormalności. To produkcja, którą powinien poznać widz zagraniczny, właśnie ze względu na uniwersalność przekazu i zekranizowanie pięknej prozy Tyrmanda" - powiedział prezes PFN.

Wiceprezes Fundacji Michał Góras zaznaczył, że PFN zaangażowała się w krajową i zagraniczną dystrybucję filmu, który opowiada o polskiej historii i doświadczeniach II wojny światowej, dzięki czemu dotrze on do szerokiego grona odbiorców w Polsce i na całym świecie. "Liczymy, że dostarczy on silnych emocji, wzruszeń i wrażeń, pozostawiając w odbiorcach refleksję nad złożonością ludzkiego życia" - podkreślił.

Góras zaznaczył, że to kolejny film WFDiF oraz TVP, w którym partycypuje Fundacja, "ponieważ we współczesnym społeczeństwie dominują komunikaty audiowizualne i obrazy - dzieła filmowe - stanowią główne narzędzie przekazu tematów trudnych, złożonych i wielowątkowych, a misją PFN jest podtrzymywanie polskiej pamięci zbiorowej".