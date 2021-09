"Filip": Nowa superprodukcja TVP

Wiadomości

Trwają zdjęcia do najnowszego filmu produkcji Telewizji Polskiej pt. Filip". To pierwsza ekranizacja bestselerowej powieści Leopolda Tyrmanda o tym samym tytule. Zdjęcia do filmu realizowane są m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Jeleniej Górze i aktualnie w Toruniu. W roli tytułowej występuje Eryk Kulm, reżyserem jest Michał Kwieciński.

W roli tytułowej w filmie "Filip" występuje Eryk Kulm /Kurnikowski / AKPA