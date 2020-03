Festiwal w Cannes przełożony

Tegoroczna edycja festiwalu filmowego w Cannes nie odbędzie się w planowanym terminie 12-23 maja - poinformowali organizatorzy imprezy.

Laureata Złotej Palmy nie poznamy w maju 2020 /Pedro Gonzalez Castillo /Getty Images

W opublikowanym na stronie festiwalu oświadczeniu organizatorzy poinformowali, że biorą pod uwagę kilka rozwiązań reorganizacyjnych. Jednym z nich jest odroczenie imprezy do końca czerwca/początku lipca.



Jeszcze tydzień temu dyrektor festiwalu Pierre Lescure pozostawał optymistą. W wywiadzie udzielonym "Le Figaro" wyznał, że jego zdaniem do maja epidemia zostanie powstrzymana i festiwal odbędzie się zgodnie z planem.

"Pozostajemy względnymi optymistami i mamy nadzieję, że do końca marca epidemia wyhamuje. Dzięki temu w kwietniu będziemy mogli odetchnąć z ulgą. Nie jesteśmy jednak nieodpowiedzialnymi ludźmi. Jeśli będzie taka konieczność, odwołamy festiwal" - mówił Lescure.

W tym samym wywiadzie dyrektor festiwalu odniósł się również do informacji portalu Variety, który doniósł, że na dziesięć dni przed pojawieniem się koronawirusa we Francji, dyrekcja festiwalu odrzuciła propozycję swojej firmy ubezpieczeniowej. Miała ona zaoferować dodatkowe ubezpieczenie na wypadek epidemii i pandemii. Większość festiwali na świecie nie ma takiej opcji w swoich ubezpieczeniach, co w obecnej sytuacji stało się dla nich przekleństwem. Każdego dnia pojawiają się informacje o kolejnych odwoływanych festiwalach.

"Rzeczywiście otrzymaliśmy taką ofertę przed dwunastoma dniami. Była jednak całkowicie nieproporcjonalna do skali problemu. Oferowali pokrycie naszych strat do wysokości dwóch milionów euro, kiedy budżet naszego festiwalu to 32 miliony euro. Chcieli wykorzystać sytuację, to oczywiste, że odrzuciliśmy taką ofertę" - powiedział Lescure.



Twierdził, że finansowany przez państwo i prywatnych sponsorów festiwal ma wystarczające rezerwy finansowe, by przetrwać skutki ewentualnego odwołania imprezy.

73. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes miał odbyć się w dniach od 12 do 23 maja. Na 16 kwietnia zaplanowane zostało ogłoszenie filmów, które ubiegać się będą o Złotą Palmę.



Odwołanie festiwalu to pierwszy taki przypadek od 1968 roku. Wtedy do odwołania imprezy doprowadzili sami filmowcy. Zrobili to w geście solidarności z protestującymi w całej Francji pracownikami i studentami.