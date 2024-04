Festiwal w Cannes 2024: Nowe filmy w Konkursie Głównym

Pierwszym w dwóch filmów dodanych do programu festiwalu jest animacja "La plus précieuse des marchandises". To najnowszy film Michela Hazanaviciusa, który jest stałym gościem na Lazurowym Wybrzeżu. Jego "Artysta" (nagrodzony za rolę Jeana Dujardina), "Rozdzieleni" i "Ja, Godard" brały udział w konkursach głównych poprzednich edycji. Z kolei komediowy horror "Cięcie!" otworzył imprezę w 2022 roku.

"La plus précieuse des marchandises" to także pierwszy film animowany w konkursie głównym od 16 lat. Wtedy o Złotą Palmę walczył "Walc z Baszirem". Nowy film Hazanaviciusa jest adaptacją powieści Jeana-Claudea Grumberga pod tym samym tytułem.

Drugim filmem dodanym do konkursu głównego jest "The Seed of the Sacred Fig" irańskiego reżysera Mohammada RasoulofaRasoulofa. Jest to jego debiut w najważniejszej sekcji Cannes. Dotychczas jego filmy były pokazywane w ramach Un Certain Regard. W 2017 roku otrzymał główną nagrodę przeglądu za "Uczciwego człowieka". Poza tym Rasoulof jest także laureatem Złotego Niedźwiedzia w Berlinie za "Zło nie istnieje" z 2020 roku. Fabuła jego najnowszego filmu jest trzymana w tajemnicy.

77. festiwal w Cannes: 21 filmów w konkursie głównym

19 filmów konkursu głównego ogłoszono podczas konferencji prasowej 11 kwietnia 2024 roku. Selekcja spotkała się z krytyką niektórych dziennikarzy z powodu uwzględnienia rekordowej liczby dzieł anglojęzycznych — było ich aż 10.

77. festiwal w Cannes rozpocznie się 14 maja 2024 roku. Zdobywcę Złotej Palmy poznamy 25 maja. Na czele jury konkursu głównego stanie Greta Gerwig, twórczyni "Barbie".