Festiwal Muzyki Filmowej w maju online, w sierpniu na żywo

Fstiwal Muzyki Filmowej w Krakowie odbędzie się w tym roku w dwóch odsłonach. Od 27 do 30 maja będzie można obejrzeć online rozmowy z twórcami muzyki i koncert "Cinema Chorale", a sierpniu zaplanowano weekend z muzyką na żywo w Parku im. Henryka Jordana.

Podczas tegorocznego festiwalu miłośnicy muzyki filmowej usłyszą m.in. kompozycje Johna Barry'ego do "Tańczącego z wilkami","Niemoralnej propozycji" i "Pożegnania z Afryką" oraz muzykę z popularnych seriali: "The Crown", "Wiedźmin", "Wataha", "Dom z papieru", "Gambit królowej". Zaplanowano też światową premierę muzyki z ostatniego sezonu "Wikingów".



"Okoliczności związane z pandemią nie pozwolą nam się spotkać w ostatnich dniach maja na koncertach wykonywanych na żywo z udziałem artystów zagranicznych i z publicznością. Ale nie wyobrażamy sobie festiwalu wyłącznie online i dlatego został on rozciągnięty w czasie" - podkreśla dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego Izabela Błaszczyk.



"Chcemy, aby festiwal był przede wszystkim doświadczeniem bezpiecznym, ale także, aby budował emocje na żywo, bo tego oczekuje nasza publiczność. Po kilkunastu miesiącach pandemii wiemy, że nawet najpiękniej zarejestrowany koncert to nie to samo, co doświadczenie na żywo. Dlatego zdecydowaliśmy o organizacji FMF w sierpniu i wierzę, że festiwal, który odkrywał od lat nowe miejsca, także tutaj przyniesie ogromną energię i wiele wzruszeń" - dodała.

Pierwsza odsłona festiwalu odbędzie się online. Między 27 a 30 maja będzie można spotykać się z kompozytorami oraz przedstawicielami branży muzycznej w rozmowach transmitowanych na platformie PLAY KRAKÓW. Do rozmów zaproszeni zostali m.in. Hildur Gudnadottir — zdobywczyni Oscara za muzykę do "Jokera", Maggie Rodford — agentka i producentka muzyczna, która pracowała m.in. przy "Paddingtonie 2", a także z psychologowie, specjaliści od wizerunku z Hollywood i przedstawiciele organizacji ASCAP i BMI, które zajmują się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi.



W piątek 28 maja na dachu Galerii Kazimierz w ramach kina samochodowego pokazany zostanie film "Sound of Metal". 30 maja na platformie Play Kraków będzie można zobaczyć koncert "Cinema Chorale" z utworami z takich filmów jak "Portret kobiety w ogniu", "Wielkie piękno" czy "Śmierć w Wenecji". Został on zarejestrowany 15 maja w Kopalni Soli Wieliczka, a wykonany przez Chór Polskiego Radia pod batutą Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej.28 i 29 sierpnia na festiwalowej scenie w Parku Jordana muzyka będzie rozbrzmiewać na żywo. Obok orkiestry na scenie pojawią się m.in. Ania Karwan, Natalia Nykiel, Kacha Kowalczyk z zespołu Coals, hiszpańska wokalistka Cecilia Krull oraz dyrygent Diego Navarro, który poprowadzi Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej wspólnie z Katarzyną Tomalą.

W niedziel,ę 29 sierpnia, w związku z 10. rocznicą śmierci legendarnego kompozytora złotej ery Hollywood Johna Barry’ego zaplanowany został koncert "The Best of John Barry".

Organizatorami wydarzenia są: Miasto Kraków, KBF oraz RMF Classic