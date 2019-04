Festiwal Muzyki Filmowej. Scoring4Polish Directors: Krzysztof Zanussi

"Bilans kwartalny", "Cwał", "Kontrakt", "Obce ciało", "Persona non grata", "Czarne słońce" - między innymi te tematy Wojciecha Kilara z filmów Krzysztofa Zanussiego zabrzmią 16 maja w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa Pendereckiego Centrum Kongresowego ICE Kraków. Reżyser - w czerwcu tego roku świętujący 80. rocznicę urodzin - będzie gościem specjalnym 12. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie i bohaterem czwartej odsłony cyklu Scoring4Polish Directors.

Krzysztof Zanussi jest jednym z najczęściej nagradzanych polskich reżyserów filmowych - w jego kolekcji znajduje się Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a także prestiżowe nagrody związane z przemysłem filmowym, m.in. dwa Złote Lwy i pięć Orłów (w tym tegoroczna statuetka za osiągnięcia życia).



Na srebrnym ekranie zadebiutował w roli reżysera pod koniec lat 60. XX wieku. Formuła debiutu, którą obmyślił Zanussi, była niekonwencjonalna. "Struktura kryształu" miała być filmem o dwóch fizykach prowadzących dyskurs na temat konfliktu odmiennych filozoficznie postaw. Karkołomny pomysł polegał na tym, by zdjęcia nakręcić w takt muzyki, a fabułę dostosować do narracji dźwiękowej. O skonstruowanie partytury Zanussi poprosił najpierw Henryka Mikołaja Góreckiego. Znany z wybuchowych reakcji Górecki napisał kilka tematów, które szalenie się debiutantowi spodobały, ale - jak opowiadał po latach - "ilustrowały zupełnie inny film". Wtedy właśnie Zanussi usłyszał od kompozytora słowa: "Pana to może jeszcze Kilar zrozumie!".

I tak zaczęła się przyjaźń reżysera z kompozytorem, która przetrwała przeszło czterdzieści lat. Pod względem artystycznym Zanussi-Kilar był to nader zgodny duet - w ich wspólnym dorobku znalazło się czterdzieści dziewięć produkcji fabularnych, krótkometrażowych i dokumentalnych.

Najpiękniejsze tematy z filmografii Zanussiego i Kilara (m.in. "Bilans kwartalny", "Cwał", "Kontrakt", "Persona non grata", "Obce ciało", "Czarne słońce") usłyszymy 16 maja podczas uroczystej gali Scoring4Polish Directors, zaplanowanej na trzeci dzień Festiwalu Muzyki Filmowej.

Koncert w Centrum Kongresowym ICE Kraków, stanowiący czwartą już odsłonę cyklu poświęconego twórczości wybitnych polskich filmowców, wpisze się w obchody 80. rocznicy urodzin Krzysztofa Zanussiego.

"To rodzaj hołdu, który chcemy złożyć twórczości znakomitego artysty i wizjonera polskiego kina, a także członka Kapituły Honorowej Nagrody im. Wojciecha Kilara, przyznawanej na naszym festiwalu" - mówi dyrektor artystyczny FMF Robert Piaskowski, dodając przy tym, że wzorem poprzedniej edycji tegoroczna gala będzie pewnym zderzeniem klasyki rodzimego kina z nowymi zjawiskami zaobserwowanymi w polskiej muzyce filmowej.

"W kontekście tej pięknej, długiej i chyba najpłodniejszej w historii kina artystycznej relacji, jaką była przyjaźń Zanussiego i Kilara, chcemy pokazać najbardziej nośne produkcje filmowo-muzyczne ostatniego sezonu" - wyjaśnia Piaskowski.

I tak drugą część koncertu wypełnią utwory gości specjalnych 12. FMF - Antoniego Komasy-Łazarkiewicza, Bartosza Chajdeckiego i Marcina Maseckiego. Zabrzmią suity z popularnych seriali i fabuł (takich jak "Kruk. Szepty słychać po zmroku", "Ziuk. Młody Piłsudski", "Kamerdyner" czy "Obywatel Jones") w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUKSO pod batutą założyciela zespołu Marka Mosia, a także zespołu folkowego Południce, Jazz Bandu Młynarski-Masecki oraz solistek: Kasi Moś, Katarzyny Bogusz i Anny Witczak-Czerniawskiej.



Podczas uroczystej gali Scoring4Polish Directors wręczone zostaną dwie nagrody. Pierwsza z nich to Young Talent Award - uczestnicy konkursu skomponują ścieżkę dźwiękową do fragmentu filmu "Pokot" w reżyserii Agnieszki Holland. Koncert zostanie także wzbogacony o nową nagrodę festiwalu, Polską Ścieżkę Dźwiękową Roku, ustanowioną z myślą o kompozytorach i autorach oryginalnej muzyki do filmów i seriali. Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę oraz zaproszenie do koncertowego wykonania swojej muzyki podczas przyszłorocznej edycji FMF w Krakowie.

12. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie potrwa od 14 do 21 maja 2019 roku.'