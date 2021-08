Festiwal Muzyki Filmowej: Kreatywna odpowiedź na czas pandemii

Nadchodzące, dwudniowe wydarzenie składać się będzie z trzech koncertów, podczas których festiwalu miłośnicy muzyki filmowej usłyszą m.in. motywy z popularnych seriali: "The Crown", "Wiedźmin", "Wataha", "Dom z papieru", "Gambit królowej"; zaplanowano też światową premierę muzyki z ostatniego sezonu "Wikingów".

W niedzielę, w związku z 10. rocznicą śmierci legendarnego kompozytora złotej ery Hollywood, Johna Barry’ego, zaplanowany został koncert "The Best of John Barry"; będzie to okazja to wysłuchania kompozycji artysty do "Tańczącego z wilkami", "Niemoralnej propozycji" i "Pożegnania z Afryką".



Jak zauważył dyrektor artystyczny Festiwal Muzyki Filmowej Robert Piaskowski, wydarzenie to "łączy kompozytorów, wielkie centra muzyki na całym świecie, akademie filmowe i inne festiwale". "Przygotowany program tworzą światowe premiery - to wszystko przygotowane zostało w roku 2020 i 2021 przez solistów, aranżerów, kompozytorów; to kreatywna odpowiedź na czas pandemii" - podkreślił podczas piątkowej konferencji prasowej.

Na scenie zobaczymy m.in. Łukasza Targosza, który zaprezentuje nagrodzoną Fryderykiem muzykę z serialu "Wataha", ale zaproponuje też coś dla dzieci. "Koncert dla najmłodszych to muzyka z serialu +Agi Bagi+, którego jestem dumnym współproducentem, kierowana do tych naprawdę maluczkich" - mówił kompozytor.



"Kiedy przystępowałem do tego projektu, miałem poczucie, że muzyka dla najmłodszych traktowana jest po macoszemu. Pomyślałem, że fajnie jest w te najmłodsze serca tchnąć trochę Queenów, Beatlesów, Rolling Stonesów, i muzyki, która niekoniecznie jest powtarzalnie prosta" - tłumaczył artysta. "Wydaje mi się, że to się udało, bo ze wszystkich moich osiągnięć, na YouTubie piosenka 'Zebromarchewka' - za którą jestem serdecznie wdzięczny moim dzieciom - utwór bez kompletnie żadnej promocji, osiągnął około pięciu milionów odsłon" - podsumował Targosz.

Podczas konferencji głos zabrał też Martin Phipps, autor muzyki do bijącej rekordy popularności serialowej opowieści o rodzinie królewskiej. Jak podkreślił, tworzenie ścieżki do produkcji rozpoczyna zwykle od pierwszego sezonu, ale tym razem zrobił wyjątek. "Kiedy zostałem poproszony o rozpoczęcie w sezonie trzecim, nie mogłem tego nie zrobić - to było 'The Crown'. Zawsze chciałem robić coś, co sam chciałbym oglądać, a to świetny serial, bystry i inteligentny. Dlatego powiedziałem: tak" - opowiedział artysta.

Organizatorami wydarzenia są: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i RMF Classic.