Festiwal "Kino na Granicy" odwołany!

"Walczyliśmy do końca, żeby było chociaż trochę normalnie, jak dawniej" - napisał na swym profilu na Facebooku Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny festiwalu "Kino na Granicy". "Nowe okoliczności oraz troska o Wasze bezpieczeństwo nie pozwalają nam na zorganizowanie 22. Kina na Granicy w terminie od 21 do 26 sierpnia" - piszą organizatorzy.

Festiwal "Kino na Granicy" został odwołany /materiały prasowe

Jeszcze kilka dni temu Łukasz Maciejewski zapraszał na to filmowe święta do Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Dziennikarz i dyrektor artystyczny tej imprezy informował, kto pojawi się na festiwalu.



Jednak sytuacja zmieniła się w czwartek, 6 sierpnia, kiedy polskie Ministerstwo Zdrowia - ze względu na wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w ostatnich dwóch tygodniach - wprowadziło ograniczenia na terenie kilku powiatów, w tym cieszyńskiego.

O odwołaniu festiwalu napisał na swym profilu na Facebooku Łukasz Maciejewski.

"Co mogę dodać od siebie? Walczyliśmy do końca, żeby było chociaż trochę normalnie, jak dawniej. Walczyliśmy ze wszystkich sił. Ale to nie jest normalny rok, nie będzie. Trzeba jednak trochę odpuścić, żeby zwyciężyć. To wygrana, nie walkower. Bądźcie nadal z nami, kochajcie i wspierajcie: widzowie, artyści, kinomani to nasz największy skarb, którego Cieszynowi mogą pozazdrościć wszystkie imprezy. Spokojnie, jeszcze odpalimy race uśmiechu. I to wcześniej niż myślicie. Jeszcze razem podokazujemy" - napisał dziennikarz.





"W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez polskie Ministerstwo Zdrowia jesteśmy zmuszeni odwołać nasze tegoroczne spotkanie na polsko-czeskiej granicy. Jak wiemy, nowy system obostrzeń w wybranych powiatach dotyczy targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu oraz obowiązku noszenia maseczek. Lista powiatów będzie poddawana bieżącej analizie, a ministerstwo i modyfikowana dwa razy w tygodniu" - piszą organizatorzy.

Kino na Granicy jest przeglądem filmów z Czech, Polski i Słowacji odbywającym się w polskim i czeskim Cieszynie. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 1999 r. jako przegląd filmów czeskich. W 2001 r. formułę przeglądu rozszerzono o produkcje słowackie, a w 2004 r. - o polskie. Pierwotnie imprezę organizowało stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Obecnie zajmują się tym stowarzyszenia: "Kultura na Granicy" z Polski oraz "Edukacja Talent Kultura" z Czech.