Nie ma drugiego takiego festiwalu, gdzie przeważają rozmowy i spotkania

Liczby nie kłamią. W sumie było aż: 100 gości, 110 seansów, ponad 30 wydarzeń specjalnych, a więc łącznie 4 dni pokazów stacjonarnych na pięciu salach w Szkole Filmowej w Łodzi, w Muzeum Kinematografii oraz w Monopolis, a także 4 dni pokazów online. Festiwal to przede wszystkim ludzie - społeczność kinomanów, która rokrocznie zjeżdża do Łodzi z całej Polski, by rozmawiać o kinie.

Najbardziej gorącym hitem tegorocznego festiwalu okazał się film otwarcia, czyli "Chłopi" w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana. Zainteresowanie seansem polskiego kandydata do Oscara i spotkaniem z jego twórcami było na tyle duże, że nie wszyscy zmieścili się w zapełnionej po brzegi sali Monopolis, dlatego organizatorzy włączyli do programu dodatkowy pokaz filmu, a producent Sean Bobbitt i aktorka Kamila Urzędowska, postanowili zostać dłużej w Łodzi.

"Powodzenie tegorocznej edycji przeszło nasze oczekiwania. Festiwal może poszczycić się zaangażowaną publicznością, która poszerza się z roku na rok o nowych kinomanów, którzy usłyszeli o imprezie od swoich znajomych, takich samych zajawkowiczów jak oni" - podkreślają dyrektorzy Kamery Akcji, Przemysław Glajzner i Malwina Czajka. Kinomani z całej Polski przywykli do tego, że w połowie października na cztery dni jadą spotkać się z ludźmi, którzy kochają kino. Tu spotkać można prawie wszystkich i mieć czas celebrować kino w kameralnej atmosferze — to atut i siła Kamery Akcji — mówi Marlena Gabryszewska, prezes Stowarzyszenia Kina Studyjnych.

Festiwal Kamera Akcja to jedyne wydarzenie filmowe w Polsce, gdzie rozmowy o kinie są równie ważne, a może nawet ważniejsze, niż samo oglądanie filmów. W programie oprócz docenianych na świecie produkcji, które jeszcze nie trafiły do polskich kin, znalazły się warsztaty i panele dyskusyjne, w których udział wzięły ekspertki i eksperci z branży filmowej. Dyskusje to serce naszego festiwalu. Nie ma drugiego takiego festiwalu, gdzie przeważają rozmowy i spotkania, które pozwalają widzom poszerzyć horyzonty i spojrzeć z zupełnie nowej perspektywy na zmieniający się z każdym rokiem świat kinematografii - mówi Malwina Czajka. Podczas zamknięcia festiwalu widzowie spotkali się z reżyserką Kingą Dębską po pokazie "Święta ognia", a także poznali werdykt Międzynarodowego Konkursu Authors Spotlight. Nagrodę główną w kategorii "Najlepsza etiuda Live Action" zdobył film "Starsza pani szuka" Marii Wider.

To jeden z najlepszych weekendów roku - potwierdzają widzowie!

Liczby i statystyki to jedno, najważniejsze pozostają indywidualne wspomnienia festiwalowiczów i festiwalowiczek. To był absolutnie jeden z najmilszych weekendów tego roku - komentował na gorąco w mediach społecznościowych Typowy Jędrzej - student filmoznawstwa. - To nie tylko filmy, mnóstwo przedpremier, mnóstwo okazji do nadrobienia zaległości czy do nadrobienia klasyki, ale to przede wszystkim [...] wspaniała okazja do tego, żeby się spotkać, spędzić wspólnie czas. [...] Wzruszyłem się, jak widziałem na parkiecie krytyków, których regularnie czytam, osoby z produkcji, blogerów czy pracowników naukowych i wszyscy balowali, jakby jutro miała nie być.

Podobne odczucia miały krytyczki filmowe i krytycy, którzy od lat odwiedzają Łódź. Jak pisze swoje teksty krytycznofilmowe, to nie wiem, do kogo to trafi, czy kogoś to obchodzi, ale jak przyjeżdżam na Festiwal Kamera Akcja, to wiem, że spotkam ludzi, których interesuje to, co mam do powiedzenia [...] Fajnie wiedzieć, że ludzie wciąż jeszcze chcą rozmawiać o kinie - podkreślał krytyk filmowy i literacki Igor Kierkosz. Lubię Kamerę Akcję za to uczucie, że jest się otoczonym ludźmi, którzy dzielą jedno środowisko: filmowe, krytycznofilmowe, akademickie, festiwalowe [...] To, co FKA wprowadza, jest niesamowite, pod kątem zrzeszenia środowiska. Nie ma drugiego takiego festiwalu na całym, być może nawet, świecie - mówił krytyk Łukasz Mańkowski.

Takie opinie można mnożyć, pojawiały się one również wśród widzów, którzy co roku podkreślają, że największym atutem festiwalu jest panująca na nim rodzinna atmosfera, a także inspirujące i twórcze spotkania, w których mogą wziąć udział. W tym roku na uczestniczki i uczestnicy czekały m.in. warsztaty organizowane w ramach projektu Akcja Edukacja jak case study filmu "Strefa interesów" Jonathana Glazera. Bardzo dużym zainteresowanie cieszyły się "Warsztaty z szybkiego pisania", do których organizatorzy zaprosili Michała Walkiewicza, dziennikarza filmowego i redaktora naczelnego portalu Filmweb. Fascynujące były także warsztaty, które odbyły się pod nazwą "Krytycy i twórcy rozmawiają" pod opieką, edukatorki i krytyczki filmowej Kai Klimek.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się także wydarzenia w ramach części online Kamery Akcji i Akcji Edukacji, m.in. wirtualne spotkanie z Gabrielą Muskałą o procesie powstania filmu "Błazny" oraz dyskusja "Crew United: Networking in the film industry" z Ireną Grucą-Rozbicką. Ponadto scenarzysta Krzysztof Rak opowiedział o wzajemnej relacji na linii twórca-krytyk filmowy. Natomiast kulisy powstania nagrodzonego na Festiwalu w Gdyni filmu "Imago" uchyliła aktorka i współscenarzystka Lena Góra.

Zdjęcie Lena Góra w filmie Olgi Chajdas "Imago" / materiały prasowe

Wszystko, co dobre, kończy się zawsze za szybko, jednak już teraz organizatorzy Festiwalu Kamera Akcja zapraszają na przyszłoroczną, jubileuszową 15. edycję, która odbędzie się w dniach 24-27 października 2024 r. w Łodzi. Warto też zajrzeć na kanał YouTube Festiwalu Kamera Akcja, gdzie systematycznie pojawiają się wywiady z twórcami takimi jak Dawid Nickel, Krzysztof Rak, a także analityczką mediów Dorotą Pawelec czy rozmowy z cyklu Filmowe Historie Mówione -z kierownikami kin, organizatorami festiwali filmowym, dystrybutorami w ramach projektu Filmowe Lato w Łódzkim.

14. Festiwal Kamera Akcja odbył się w dniach od 12 do 15.10.2023 w Łodzi (16 -19.10.2023 online na platformie Think Film).