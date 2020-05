Festiwal filmowy w Wenecji odbędzie się zgodnie z planem

Prezydent Wenecji Euganejskiej, regionu administracyjnego Włoch ze stolicą w Wenecji, zapewnia, że tegoroczny festiwal filmowy w Wenecji odbędzie się jesienią, tak jak wcześniej planowano. Luca Zaia potwierdził, że aktualnym terminem tej jednej z największych imprez filmowych na świecie są dni od 2 do 12 września 2020 roku.

Cate Blanchett zobaczymy we wrześniu w Wenecji /Franziska Krug /Getty Images

Kilka dni temu ogłoszono, że termin tegorocznego Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji zostaje przesunięty - impreza odbędzie się dopiero w przyszłym roku. Powodem tej decyzji były komplikacje z budową niezbędnych do tego wydarzenia pawilonów. Przez to od razu zaczęto spekulować, że zmieniony zostanie również termin festiwalu filmowego w Wenecji. Tak się jednak nie stanie, choć Luca Zaia zwraca uwagę na to, że prawdopodobnie podczas tegorocznej edycji zobaczymy mniej filmów.



Według informacji podanych przez portal "Variety", na początku maja organizatorzy festiwalu w Wenecji rozesłali do filmowców z całego świata list, w którym poprosili o podzielenie się obawami oraz sugestiami dotyczącymi tegorocznej edycji festiwalu. Podpisane przez dyrektora artystycznego festiwalu Alberto Barberę pismo miało również na celu wysondowanie, jak wielu ludzi świata filmu rozważa pojawienie się na weneckim festiwalu.

Decyzja ogłoszona przez Zaię może wskazywać na to, że odzew na wezwanie organizatorów festiwalu był pozytywny. Choć ze względu na konieczność zachowania środków ostrożności tegoroczny festiwal będzie się różnił od poprzednich edycji, liczba filmowców gotowych pojawić się na początku września we Włoszech, pozwala na zachowanie pierwotnego terminu festiwalu. Nieznane są jednak póki co żadne szczegóły dotyczące tego, jak będzie wyglądać tegoroczna, 77. edycja tej imprezy.

Przewodniczącą jury tegorocznego festiwalu będzie Cate Blanchett. Organizatorzy rozważają możliwość wirtualnych pokazów festiwalowych dla akredytowanych na festiwalu gości, którzy nie będą mogli stawić się na nim osobiście.