To pierwszy film, w którym Jurek Owsiak - twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - w tak szczerej rozmowie zdradza w jaki sposób zrodził się pomysł powołania Orkiestry oraz jak wyglądały trudne początki jej działalności. Przywołuje także całą historię 30 lat WOŚP, nie omijając tak trudnych tematów jak brutalny hejt, jaki na niego spadł, czy śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, po której Jurek na moment ustąpił ze stanowiska.

Film dokumentalny o twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazuje jego przemianę - z beztroskiego hipisa w lidera ogromnego obywatelskiego ruchu i jeden z najważniejszych symboli wolnej Polski. Opowiada też jak wyglądały kulisy przeniesienia do Polski idei Przystanku Woodstock, który stał się jednym z największych festiwali muzycznych w Europie.

"Zdecydowałam się wyprodukować ten film, bo moim zdaniem wciąż brakuje w Polsce dokumentów na temat ważnych postaci, które swoją postawą i swoim życiem pokazują ogromną moc do zmieniania naszej rzeczywistości. Taki właśnie jest Jurek Owsiak. Energia, która go napędza, odmieniła oblicze polskich szpitali, ratując dziesiątki tysięcy ludzkich istnień. Myślę, że to będzie premiera 30-lecia" - mówi Dominika Kulczyk, główna producentka filmu.

Zdjęcie Jurek Owsiak na festiwalu w Jarocinie w 1988 roku / Krzysztof Wójcik / Agencja FORUM

"Fenomen" to jednak coś więcej niż opowieść o najbardziej znanej akcji społecznej w Polsce. 30 lat historii WOŚP to dla autorów filmu pretekst do tego, aby pokazać jak wielkie przemiany zaszły w tym czasie w społeczeństwie. Reakcje na działalność Jurka Owsiaka - od niespotykanego w historii Polski entuzjazmu aż po kwestionowanie jego pracy - to obraz nas samych i polaryzacji, jaka nastąpiła pomiędzy nami w ostatnich latach.

Do polskich kin "Fenomen" wejdzie 20 stycznia 2023 roku. Jego premiera zbiega się z rocznicą pierwszego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz zbliżającą się kolejną edycją akcji. Reżyserką "Fenomenu" jest Małgorzata Kowalczyk. Obraz wyprodukowała Dominika Kulczyk i powiązana z nią spółka dFlights.

Zdjęcie Plakat filmu "Fenomen" autorstwa Andrzeja Pągowskiego / NEXT FILM / materiały prasowe

Film został zrealizowany ze wsparciem finansowym, na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przyznanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.